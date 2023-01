Compromís demana a l’Estat la cessió de competències en habitatge per posar límit al preu dels lloguers

L’alcalde de València i candidat a la reelecció en els pròxims comicis municipals, Joan Ribó, la síndica de Compromís en les Corts Valencianes i candidata en la llista electoral municipal de Compromís, Papi Robles, i el diputat valencianista en el Congrés i candidat a la Presidència de la Generalitat per Compromís, Joan Baldoví, han esbossat dilluns en roda de premsa les línies mestres del programa de Compromís en matèria d’habitatge, una qüestió que la coalició entén com “un problema de primera magnitud”, motiu pel qual ho considera una prioritat de cara al pròxim mandat.

Baldoví ha defensat els plantejaments de Compromís sobre habitatge i ha lamentat la pujada de preus de lloguer en ciutats com Alacant o València, per damunt del 20%. “Això significa que el control del 2% no ha funcionat”, cosa que suposa que fan falta altres mesures com les que planteja la coalició valencianista per limitar els preus. “Hi ha hagut algun intent autonòmic per a fer-ho i l’ha tombat el Tribunal Constitucional, però si l’Estat no limita el preu del lloguer, haurem de començar a parlar d’un traspàs de competències als governs autonòmics o municipals que està recollit en l’article 152 de la Constitució”, ha explicat.

A més, el candidat de Compromís a la Presidència de la Generalitat ha recordat les esmenes de la coalició valencianista a la futura Llei d’habitatge. “Demanem posar límit als preus de lloguer, però de veritat; reconvertir la Sareb perquè garantisca l’accés a l’habitatge, que siga una eina pública i quede prohibida la venda dels seus habitatges a fons voltor; la suspensió definitiva dels desnonaments a persones en situació de vulnerabilitat i una responsabilitat limitada en les hipoteques”.

Per part seua, Ribó ha explicat que l’habitatge s’ha convertit en “un problema de primera magnitud” a partir de diversos factors, com la tendència a viure preferentment a les ciutats o l’atractiu de ciutats com València per la seua qualitat de vida, així com l’interés creixent de fons d’inversió. Tot, amb un increment de preus d’un 21% que fa que “per a Compromís, igual que en el mandat anterior l’ocupació era una prioritat i hem fet molt bé les coses amb dades rècord, ara considerem que l’accés de la ciutadania a l’habitatge és una qüestió prioritària per a nosaltres”.

“A València hem fet moltes coses fins ara. Només cal comparar els 712.000 euros d’ajudes en matèria residencial el 2014, l’últim del PP en el govern municipal, i els 6,4 milions que hem tingut en l’últim any i dels quals s’han beneficiat prop de 6.500 famílies, a més de les 224 suspensions de desnonaments, els acords amb la nostra mediació o els més de cent habitatges adjudicats en règim de lloguer social des del 2015”, ha detallat Ribó, per a qui “queda molt per fer”.

En aquest sentit, l’alcalde ha parlat d’algunes de les línies mestres amb què Compromís vol garantir l’accés dels veïns i veïnes a l’habitatge, com la col·laboració publicoprivada a través de diverses línies: l’oferta de drets de superfície sobre sòl edificable destinat a cooperatives, la construcció directa de residencials en espais municipals per a lloguer assequible, “un control més estricte dels apartaments turístics, perquè es fan coses, però cal intensificar aquesta faena” i el “control a la compra d’habitatges, com ocorre al Canadà, per a les persones que no resideixen ni treballen ací”.

Ribó ha defensat la necessitat en la situació actual de retocar i impulsar Aumsa, el Pla del Cabanyal i el pla general d’ordenació urbana per a “potenciar el lloguer assequible”.

Per part seua, Papi Robles ha defensat la faena feta des del govern del Pacte del Botànic i s’ha centrat en l’adquisició d’habitatge públic a través del tanteig i retracte. “Hem comprat al preu que anaven a comprar els fons voltor, però nosaltres ho hem fet per tindre habitatges per a la ciutadania i hem evitat així l’especulació”, ha explicat, posant com a exemple la compra d’un centenar d’habitatges a la ciutat de València.

A més, ha defensat la col·laboració entre administracions públiques i ha destacat que “cal posar límit als preus, no es pot especular”. També ha relatat la situació de València, tensada, com per exemple a Ciutat Vella, on ha demanat que l’oferta per als seus veïns i veïnes estiga per davant de l’oferta a inversors de fora.

La síndica valencianista en les Corts també ha recordat les peticions reiterades de Compromís d’una moratòria que permeta controlar la situació dels pisos turístics a la ciutat. “Hem de parar el mercat, perquè per damunt del dret de les persones a l’habitatge no es pot passar”, ha defensat. A més, ha explicat: “Per a Compromís l’habitatge serà una de les competències fonamentals i haurem de focalitzar els pressupostos municipals per posar l’habitatge a l’abast de la gent”.