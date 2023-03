Escola Valenciana presenta les Trobades 2023: 'Recuperem el verd amb Carme Miquel'

Escola Valenciana ha celebrat aquest dijous 23 de març al CCCC Centre del Carme Cultura Contemporània de València l’acte de presentació de les Trobades 2023, que recorreran el País Valencià amb el lema 'Recuperem el verd amb Carme Miquel'.

L’acte, presentat per la secretària d’Escola Valenciana, Paula Beneito Mollà, ha comptat amb la participació d’Alexandra Usó i Cariñena, presidenta d’Escola Valenciana; Carmen Agulló Díaz, professora i membre de la comissió d’Educació d’Escola Valenciana; Paco Giménez Ortega, il·lustrador i dissenyador gràfic; i Flora Sempere Doménech, cantant i membre del grup El Diluvi.

En paraules de la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Cariñena, “les Trobades 2023 homenatjaran la mestra, ecofeminista, escriptora, defensora de la llengua i amiga Carme Miquel”. L’entitat vol que “esdevinguen una crida l'acció i també una expressió d'esperança en la protecció del nostre planeta, greument amenaçat per l’emergència climàtica”.

Usó, que ha presentat el Manifest 2023 de les Trobades, ha reivindicat la necessitat de situar l'educació ambiental en el centre de l'acció col·lectiva pel clima, perquè “necessitem que, des de l’ensenyament, fem que la consciència ecologista arrele en la societat i situar la vida, i no els diners, com a valor fonamental de l’existència”.

Les Trobades 2023 reivindiquen el paper de Carme Miquel, “un exemple a seguir en la defensa de la justícia global i el bé comú des de l'educació i l'activisme, i la seua influència i ensenyament ens acompanya per despertar consciències i unir-nos per a sostindre, entre totes, la nostra llar”.

Carme Miquel i Diego, una mestra del País

Escola Valenciana ha presentat aquest matí l’exposició “Carme Miquel i Diego, una mestra del País” que, segons la comissària de l’exposició, Carmen Agulló Díaz, fa una “passejada pels darrers setanta-cinc anys d'educació al nostre territori de la mà d'una mestra compromesa amb el canvi educatiu i social”.

A més, aquesta exposició “posa de relleu com col·lectius de persones, dels que ella formava part, van lluitar per introduir el valencià a l'escola i normalitzar-lo en el seu ús social, al mateix temps que duien a la pràctica mesures de renovació pedagògica”.

“Trobem ací alguns dels protagonistes i accions que han fet possible la construcció d'una escola valenciana, democràtica, activa, inclusiva i verda. Un exemple de com cal treballar sempre, com deia Carme, «fent pinya»”, ha conclòs.

Terra que no oblida

Escola Valenciana ha encarregat al grup musical El Diluvi que pose música a les Trobades 2023. Segons Flora Sempre i Andreu Ferre, membres del grup, la cançó ‘Terra que no oblida’ és una reivindicació, a partir del lema “recuperem el verd”, per “adonar-nos del mal que estem fent a la natura i la responsabilitat que tenim com a societat d'estimar-la i cuidar-la dia a dia”.

El títol de l'àlbum naix d'un fragment de la lletra que es troba a la tornada i “fa referència a l'impacte que com a societat estem deixant en el nostre planeta i l'estima i cura que hem de procurar-li d'ara en avant”.

A la cançó, on està molt present la figura de l'escriptora valenciana Carme Miquel, es manté l’estil particular “diluvi” mitjançant elements com la bandúrria, violí, etc. Ara bé, és una cançó dirigida a un públic més jove, a qui el grup ha intentat “apropar amb estils o corrents més actuals, com l'electrònica o el trap”.

El Diluvi, que ha interpretat la cançó en acústic a l’acte, estrenarà ‘Terra que no oblida’ damunt d’un escenari al concert de La Gira d’Escola Valenciana 2023, que tindrà lloc dissabte 25 a les Trobades de Benissa (la Marina Alta).

Les Trobades 2023

La imatge de les Trobades 2022 ha estat encarregada a l’il·lustrador valencià Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració 2019, que fusiona Carme Miquel amb la vegetació com a metàfora de l’empelt, “per tal de representar que som terra i que el seu somriure tan especial, com a símbol d’esperança, ens acompanye en la tasca de recuperar tot allò que encara no hem perdut”.

Les Trobades 2023 d’Escola Valenciana arrancaran aquest cap de setmana a Benissa (la Marina Alta) dissabte 25 de març i Elx (el Baix Vinalopó) i Almàssera (l’Horta Nord) diumenge 25. No obstant això, les poblacions de Xirivella i Almàssera van acollir les seues Trobades de Secundària i Batxillerat els dies 14 i 22 de març, respectivament.

L’editorial Bromera i Escola Valenciana tornaran a col·laborar aquestes Trobades 2023 amb la campanya “Amb el valencià, fem pinya”. Ambdues organitzacions promouran l’ús de la llengua amb accions a les xarxes socials i a moltes de les Trobades d’Escola Valenciana. Totes les persones que hi participen i difonguen aquesta campanya podran guanyar un lot de productes de Bromera i Escola Valenciana.