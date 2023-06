La Generalitat Valenciana demana al Govern que revoque els permisos de dos megaplantes solars a Requena i Villena

Conflicte entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) per l’autorització de les grans plantes solars de més de 50 megavats, el vistiplau de les quals depén del Govern central.

La Direcció General de Política Territorial i Paisatge dependent de la Conselleria de Política Territorial ha emés dos requeriments pels quals sol·licita al departament ministerial que dirigeix la vicepresidenta del Govern socialista, Teresa Ribera, la nul·litat dels permisos concedits a dues instal·lacions situades a Requena i Villena per contravindre determinats punts de la normativa autonòmica de territori.

El mateix departament ha detectat 11 instal·lacions més de més de 50 megavats de potència autoritzats pel Miteco al llarg de tota la Comunitat Valenciana que també poden ser susceptibles de recursos de nul·litat.

Els recursos de nul·litat són el pas previ al recurs contenciós administratiu en el jutjat en cas que el Govern en faça cas omís, una decisió que en tot cas seria competència de la consellera, Rebeca Torró.

En el cas de la planta situada a Requena, denominada Limonero Solar, té una potència de 125 megavats de potència instal·lada i abasta una superfície de 2,3 milions de metres quadrats. En la seua resolució, la directora general Rosa Pardo conclou que “la instal·lació plantejada suposarà una substitució total del paisatge existent i la creació d’un de totalment nou” i afig que “suposa a més l’incompliment dels objectius fixats per a les dues unitats de paisatge afectades (manteniment i millora de les àrees de cultiu que es localitzen en la unitat)”.

No obstant això, ofereix una alternativa: “Com que l’ús està permés pel planejament municipal vigent i atés que la unitat de paisatge majorment afectada té una qualitat mitjana, podria resultar viable, sempre que s’eliminen de l’actuació les parcel·les incloses en la Unitat de Paisatge UP5, de qualitat alta, i sempre que s’adopten les mesures d’integració paisatgística necessàries”.

A aquesta resolució el ministeri ha fet cas omís, atés que ha seguit amb la tramitació de l’expedient sol·licitant a l’Administració autonòmica que es pronuncie sobre l’autorització de la construcció, només de la línia elèctrica per comprovar si el modificat fet pel promotor s’ajusta al que la Direcció General de Territori sol·licita, tot i que el que no compleix els requisits és la planta solar, pel fet de projectar-se la instal·lació de plaques en una superfície on no està permés.

En el cas de la instal·lació de Villena, denominada Salinas, té una potència instal·lada de 140 megavats i, segons la resolució remesa al Miteco, “està afectada per risc d’inundació i, per tant, resulta necessària l’elaboració d’un estudi d’inundabilitat de la conca hidràulica per a poder eximir justificadament l’àrea, totalment o parcialment, de la prohibició dels usos”.

A més, adjunta un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer datat el 22 de juliol de 2022 i rebut el 27 de juliol de 2022, que considera “desfavorable” l’estudi d’inundabilitat presentat, i conclou que “la planta solar FV Salinas no és viable, atés l’anàlisi dels documents presentats, segons els requisits del Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació a la Comunitat Valenciana”.

Tampoc hi ha hagut cap mena de resposta fins al moment per part del ministeri, si bé és cert que aquest requeriment és del passat 23 de maig, per la qual cosa encara estaria dins del termini per a donar una resposta formal. Si no n’hi haguera, es consideraria desestimada i, per tant, la Conselleria hauria de decidir si recorre al jutjat.