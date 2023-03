La Generalitat Valenciana duplica les ajudes al lloguer jove fins a 53 milions d’euros i amplia les ajudes a les hipoteques a 600 euros anuals

La Generalitat Valenciana destinarà aquest 2023 un pressupost rècord en ajudes directes per a l’habitatge. L’executiu autonòmic aprovarà els pròxims dies un decret llei amb un paquet de mesures anticrisi, en què al costat del bo per a la cistella de la compra s’incorporen mesures per a pal·liar la pujada del cost de l’habitatge. El Consell ha acordat dijous augmentar la inversió directa en 52,8 milions d’euros, que es destinaran al bo lloguer jove i a ajudes per a pagar les hipoteques.

L’acord subscrit entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, implica augmentar en 30 milions d’euros la partida del bo de lloguer jove, una ajuda de 250 euros mensuals que arribarà en aquesta convocatòria a 8.900 menors de 35 anys. En la primera convocatòria, amb 22,8 milions d’euros pressupostats –finançats pel Govern central–, l’ajuda va arribar a quasi 4.000 persones. Es van rebre 24.069 sol·licituds, encara que prop de la meitat són errònies o no compleixen els requisits, segons la Conselleria d’Habitatge.

Illueca, dirigent d’Unides Podem, feia setmanes que pressionava per obtindre una partida pressupostària extraordinària per a aquesta qüestió, advertint que l’import inicial es quedaria curt. El vicepresident segon ha destacat que “parlem d’un esforç inèdit” per part del govern autonòmic: “Amb aquesta ampliació esperem poder arribar a totes les persones que van presentar la sol·licitud i no van obtindre l’ajuda en la convocatòria anterior”, ha insistit.

Després de la trobada, Puig ha explicat que s’impulsarà una altra ajuda familiar extraordinària davant la pujada de l’euríbor, destinat a persones de rendes mitjanes i baixes, que compensarà la pujada dels tipus d’interés en hipoteques a tipus variable per a habitatge habitual. La mesura anirà destinada a les persones a qui s’ha revisat la hipoteca des de l’1 d’abril de 2022, amb un creixement superior al 30%, i se suma a la desgravació de 100 euros per a les hipoteques que s’aplica en aquesta convocatòria de la declaració de la renda. “Volem arribar als que més ho necessiten, als joves que enceten el seu projecte de vida i a les famílies treballadores que mereixen un suport extraordinari”, ha indicat el president.

L’ajuda a les hipoteques serà entre 300 i 600 euros i s’estima que podrà beneficiar 30.000 famílies valencianes que tenen ingressos anuals fins a 33.600 euros. Com la resta de bons i ajudes, tindrà un límit de renda, i la quantitat variarà en funció de l’esforç econòmic que implica l’habitatge per a l’economia domèstica.

En concret, hi ha dos tipus d’ajudes: una de 600€ per a unitats familiars amb ingressos de fins a 25.200€ i que dediquen, almenys, el 40% dels seus ingressos al pagament del préstec hipotecari. La segona és una ajuda de 300€ per a unitats familiars amb ingressos anuals de fins a 33.600€ i que dediquen, almenys, el 50% dels seus ingressos al pagament del préstec hipotecari. Les sol·licituds començaran a partir del mes de maig i s’estendran fins a l’1 de setembre de 2023.