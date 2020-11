El Govern valencià avalua una proposta per a obrir les discoteques sense pista de ball i amb les restriccions de l’hostaleria

L’oci nocturn proposa reinventar-se per poder recuperar, encara que siga parcialment, l’activitat, paralitzada des del mes d’agost passat com a conseqüència de la pandèmia.

Així ho van traslladar els representants del Govern valencià les patronals d’oci nocturn, la Federació d’Hostaleria de València (Hostaleria València) i Fotur en la primera reunió de la Mesa de Treball de l’Oci Nocturn convocada per la Generalitat Valenciana en què van participar el secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel.

En concret, la proposta dels empresaris passa per l’obertura de les discoteques i els pubs amb el mateix horari i restriccions d’aforament que els bars i els restaurants, però instal·lant taules i cadires en la pista de ball (un terç de l’aforament, igual que l’hostaleria), de manera que puguen mantindre l’activitat encara que els clients hagen de romandre asseguts.

La secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, va comentar que des de Sanitat s’avaluaran els riscos d’aquesta mesura i, en funció del que determinen els tècnics i epidemiòlegs, es donarà una resposta al sector d’ací a 48 hores: “El criteri sanitari sempre ha de prevaldre, però aquest sector és un dels més perjudicats per les mesures sanitàries que s’han adoptat i, per tant, independentment de la decisió que es prenga, s’han d’habilitar ajudes directes”.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va reiterar “el suport ferm de la Generalitat al sector de l’oci nocturn de la Comunitat Valenciana, per això estem treballant en la definició de pròximes ajudes directes per a evitar la pèrdua de llocs de treball en el sector”.

Aquestes ajudes depenen de l’aprovació dels pressupostos del 2021 i “estaran dirigides exclusivament al sector de l’oci nocturn”. “Prendrem consciència de quin és el perfil dels establiments que han sigut objecte de tancament governamental, perquè, a diferència d’altres sectors que s’han vist afectats per restriccions, en aquest cas s’ha produït un tancament total i contundent i això ha de tindre una recompensa singular que ha de reflectir-se en les ordres d’ajudes per al 2021”, ha indicat.

Colomer va recordar que, en les últimes setmanes, s’han mantingut diferents reunions amb el sector de l’oci nocturn que mostren que “la voluntat de diàleg és permanent i ha de ser un instrument que ajude a trobar un escenari positiu per a tots”.

Així mateix, ha assegurat que l’objectiu és “preservar llocs de treball i empreses en aquesta etapa de resistència, de sacrifici per quan aquesta situació escampe, poder tornar a competir amb l’oci nocturn, que és un atribut i un valor fonamental de l’essència i del relat turístic de la Comunitat”.

Per part seua, des de la patronal van valorar “la predisposició per part de l’Administració, especialment des de la Secretaria Autonòmica de Turisme, de contribuir a donar una solució coordinada a la situació, però també es vol exigir el compliment dels acords tenint en compte la situació insostenible en què està aquest sector, que necessita una resposta urgent i no pot esperar al primer trimestre de 2021 per a una solució, per la qual cosa la línia d’ajudes a incorporar en els pressupostos necessita un tractament extraordinari perquè la seua publicació siga com més prompte possible”.

Malgrat tot, l'Assemblea de l'Acampada del Sector de l'Oci de la Comunitat Valenciana ha decidit mantindre en peu la convocatòria de l'acampada i es dona de termini fins a aquest dimecres per a conéixer la decisió de la Generalitat. En cas que la resposta siga negativa i no es permeta la reobertura de les pimes posaran immediatament en marxa la bateria d'actes de protesta i l'acampada.