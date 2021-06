Un jutge deslliura d’una sanció greu ‘El Sardina’, un guàrdia civil que informava un amic investigat per narcotràfic

‘El Sardina’, un guàrdia civil del post principal de l’institut armat a Massamagrell (l’Horta Nord), mantenia un “llaç d’amistat i relacions personals” amb un presumpte delinqüent investigat per narcotràfic a qui passava informació.

L’agent, no obstant això, s’ha deslliurat de la sanció d’un mes de suspensió de faena per una falta greu en considerar el jutge militar que l’expedient disciplinari es va iniciar arran d’una “troballa casual” en les punxades telefòniques, segons la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central a què ha tingut accés elDiario.es.

Una investigació de l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de València va intervindre converses telefòniques, amb autorització del Jutjat d’Instrucció número 15 del cap i casal, que van delatar la relació d’amistat entre ‘El Sardina’ i el principal objectiu de l’operatiu policial. La Policia Local de la Pobla de Farnals va dur a terme una intervenció sobre l’investigat la matinada del 15 de desembre de 2016 i va esbrinar que l’home tenia pendent una requisitòria amb una ordre de prohibició d’estada en territori Schengen dictada per Suècia.

Les intervencions telefòniques practicades per l’EDOA de l’institut armat van detectar una telefonada aquell mateix 15 de desembre de l’investigat en què comunica el fet al seu amic uniformat. A més, en una altra conversa entre la dona del sospitós i l’advocada del seu marit, la dona reconeix que “els amics de la Guàrdia Civil van fer el favor d’esbrinar i que eixia una prohibició d’entrada”.

L’investigat, en una altra conversa amb un tal ‘Canicas’, li va relatar l’incident nocturn amb la Policia Local de Massamagrell i li va dir que havia contactat amb ‘El Sardina’: “Li van esbrinar que tenia un procés en què van prendre contacte amb l’ambaixada per comprovar si tenia carnet”, va afirmar. En una altra telefonada de l’investigat punxada per l’EDOA, el presumpte delinqüent parla amb un altre agent, que el tranquil·litza: “No hi ha delicte per no tindre carnet, encara que pot haver-hi infracció per no canviar-lo”.

El guàrdia li assegura que “ho ha parlat amb el cap de la Policia Local” i li sol·licita el seu número d’identitat d’estranger (NIE) i “així cada cert temps l’aniria mirant en la base de dades per si hi havia ordre nova per comprovar-li-ho”. Després d’aquestes perquisicions, el cap de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de València va sol·licitar un mes després una auditoria interna sobre les consultes informàtiques fetes sobre l’investigat per part d’‘El Sardina’ en el Sistema Integrat de Gestió Operativa (SIGO), la base de dades d’informació de la Guàrdia Civil.

L’auditoria conclou que es van produir tres consultes sobre l’investigat en la base de dades reservada de l’institut armat, la primera per part de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Barcelona (“considerada lògica” pel fet d’intervindre en la investigació policial) i dues més en terminals de la caserna de Massamagrell.

El cap de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de València també va sol·licitar autorització judicial per a extraure les dades del procediment seguit en les diligències prèvies del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, “els resultats d’això van servir per a donar fonament al comunicat disciplinari”.

El comunicat dona compte de la incorporació d’un agent del post principal de Massamagrell, a què pertanyia ‘El Sardina’, que, quan va escoltar una al·lusió al seu company, va recordar que el tercer guàrdia implicat (el que havia assegurat a l’investigat que miraria la base de dades) ho va aprofitar per a consultar el SIGO, però amb la seua sessió oberta, evitant, per tant, deixar el seu rastre. La consulta, evidentment, era sobre l’investigat per l’EDOA, sobre el qual figurava una requisitòria.

El comunicat disciplinari enumera huit converses telefòniques sospitoses i afirma que “tot i que per aquest servei policial, la conducta” d’‘El Sardina’ “no ha sigut considerat motiu d’infracció penal”, sí que podria constituir una sanció disciplinària”. Així doncs, el 15 de juny de 2018, el general en cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, corresponent a València, va imposar a ‘El Sardina’ una sanció d’un mes de suspensió de faena com a autor d’una falta greu consistent en la “negligència greu en el compliment de les obligacions professionals”.

L’agent sancionat, la representació jurídica del qual deté un lletrat de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil, va interposar un recurs davant el Jutjat Togat Militar Territorial número 13 de València, que el va remetre al Tribunal Militar Central de Madrid. L’advocat d’‘El Sardina’ va argüir que s’havia produït una vulneració de la presumpció d’innocència de l’uniformat, així com dels principis de legalitat i tipicitat i de les normes rectores de la proporcionalitat i graduació de les sancions. Subsidiàriament, va demanar la substitució de la sanció imposada d’un mes de suspensió de faena per la pèrdua de cinc dies d’havers amb suspensió de funcions.

El jutge militar ha estimat el recurs d’‘El Sardina’. En la sentència recorda la doctrina de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS), que és “categòrica” sobre la impossibilitat d’utilitzar per a la investigació d’una infracció disciplinària el resultat d’una intercepció de comunicacions telefòniques acordada en un procés penal previ. Fins i tot encara que el seu ús haja sigut autoritzat pel titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, en viciar “d’arrel l’expedient disciplinari en els casos en què la notícia de la possible infracció apareix per primera vegada com a fruit de la intervenció de les comunicacions, donant lloc a la incoació de l’expedient disciplinari”.

“En aquests casos”, abunda el magistrat, “no s’ha de fundar la resolució sancionadora en proves hipotèticament independents de la intervenció de les comunicacions, perquè l’expedient disciplinari és radicalment nul des del naixement”. La sentència considera que aquest supòsit resulta “quasi idèntic” al cas de la sanció imposada a ‘El Sardina’.

El jutge militar al·ludeix a les “troballes casuals”, segons l’argot penal: “Si durant una intervenció lícita apareixen indicis d’un altre delicte, només podrà ser utilitzat el que s’ha esbrinat mitjançant aquesta intervenció” en un nou procediment. Així doncs, conclou el magistrat, “una intervenció telefònica de cap manera pot ser utilitzada per a investigar una infracció administrativa”.

L’expedient disciplinari és, per tant, “nul de ple dret”, per la qual cosa la sentència, que no és ferma i contra la qual és possible recurs de cassació davant la Sala Militar del TS, sol·licita el reintegrament a l’agent de les retribucions que va deixar de percebre durant el mes de suspensió de faena i la desaparició de tot esment a la sanció anul·lada en la documentació militar de l’agent. ‘El Sardina’ recupera així la seua situació en l’escalafó.