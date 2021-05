Una jutgessa tomba els pressupostos de l’Ajuntament de Torrevella del PP, anul·lats per segon any consecutiu

Per segona vegada consecutiva, la justícia ha anul·lat els pressupostos de l’Ajuntament de Torrevella, governat pel Partit Popular. La titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx ja va dictar una interlocutòria que retira de l’ordre del dia del ple convocat per a dijous el punt sobre l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2021. La mesura cautelaríssima va ser sol·licitada per tres regidors del PSPV-PSOE, Els Verds i Sueña Torrevieja després d’accedir a l’informe de la secretària municipal que reconeixia “febleses i fins i tot mancances documentals” en la tramitació del pressupost.

La magistrada ha descartat que es puguen aprovar els pressupostos municipals. “Ha quedat degudament acreditada la nul·litat de totes i cadascuna de les resolucions recorregudes”, diu la sentència, que retrau que vulneren “alegrement” l’article 23 de la Constitució espanyola sobre el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics.

La sentència enumera les nombroses deficiències en el procés d’elaboració dels pressupostos del consistori governat pel popular Eduardo Dolón: “Falta informació; no es lliura la documentació íntegra als regidors; s’impedeix la participació en les sessions d’òrgans col·legiats als representants polítics; no s’estableixen vies per poder participar en l’elaboració del pressupost; es deneguen de manera injustificada les peticions de retirar punts de l’ordre del dia; s’impedeix que la secretària general del ple assessore jurídicament els regidors que ho sol·liciten en aquestes sessions plenàries; es posa en dubte la funció de ‘fe pública’ de la secretària esmentada”.

A més, també “s’inadmeten recursos de reposició presentats, sense cap mena de base legal per a fer-ho, amb la condició de no entrar a resoldre’ls; se sol·liciten informes externs, no vinculants de cap manera, menyspreant-se en gran manera els informes emesos per la secretària general del ple, sense lliurar si més no una còpia d’aquests informes externs emesos als regidors que ho demanen; s’introdueixen votacions no permeses en la legislació local, es modifiquen i s’obvien els procediments establits legalment per impedir la formació de la voluntat, ometent i suprimint els debats en els dictàmens previs de les comissions prèvies al ple; i el que finalment no és menys greu, pel que fa a la vulneració de drets fonamentals, no es resolen els recursos de reposició plantejats pels regidors, tot i haver-hi fins i tot un informe favorable a l’estimació”.

El regidor dels Verds Israel Muñoz ha demanat la dimissió de l’alcalde. “Ens consterna que la ineptitud del regidor d’Hisenda i l’alcalde de Torrevella estiguen provocant que Torrevella estiga encallada”, ha dit. “Aquesta ciutat mereix governants que treballen per ella i l’actitud dels quals no denote el despotisme, la falta de respecte i el poc tarannà democràtic que mostra Eduardo Dolón”, assenyala l’edil ecologista. “Si tinguera una mica de decència, dimitiria del càrrec l’alcalde i tot el seu seguici”.