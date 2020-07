L'alcaldessa de Paiporta demana empara a la directora de la Guàrdia Civil i al ministre per les amenaces d'un comandant

L'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha mostrat la seua indignació després que eldiario.es haja publicat uns enregistraments en les quals el comandant de la Guàrdia Civil del seu municipi i gran part de l'Horta Sud assegura haver manat gent a "partir-li les cames". L'edil ha demanat l'empara de la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-*Marlaska, perquè "prenguen les mesures corresponents i aparten aquesta persona del servei actiu".

L'edil de Compromís, que governa amb el suport del PSPV-PSOE, també ha reclamat a la fiscalia que actue d'ofici per a protegir-la dels seus atacs i "depurar les responsabilitats judicials derivades d'unes manifestacions tan greus". "És indispensable també que s'acceleren les investigacions en marxa per a aclarir l'assetjament al qual està sotmetent els seus subordinats de la caserna", ha afegit, en referència a una imputació penal i a una informació reservada oberta per denúncies d'altres guàrdies.

"És inadmissible que qui té la missió de preservar la seguretat de milers persones i té tants i tantes agents armats al seu càrrec, mantinga aqueixa actitud masclista i amenaçadora respecte d'un càrrec públic pel simple fet de ser dona. No és la primera vegada que rep amenaces i vexacions masclistes per part d'aquesta persona", ha denunciat Isabel Martín.