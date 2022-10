La Comunitat Valenciana registra cinc mesos “extremadament càlids” el 2022: maig, juny, juliol, agost i octubre

Aquest octubre es perfila com el mes més càlid en la Comunitat Valenciana des del 1950 almenys, com indica l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha assenyalat també que el període comprés entre gener i octubre del 2022 és, “amb diferència, el més càlid de la sèrie”.

En un fil publicat en les seues xarxes socials, Aemet assegurava que octubre del 2022 “serà, amb una probabilitat alta, el mes d’octubre més càlid a la Comunitat Valenciana des del 1950 almenys”, superant per dues dècimes el mateix mes del 2013.

Comunitat Valenciana. Any 2022. Caràcter tèrmic mensual.

Maig: extremadament càlid

Juny: extremadament càlid

Juliol: extremadament càlid

Agost: extremadament càlid

Setembre: molt càlid

Octubre: extremadament càlid

Així estem. pic.twitter.com/533aohDJ6S — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 26 de octubre de 2022

L’Agència Estatal de Meteorologia ha exposat també que “a pesar que març va ser molt fred i abril, fred, el període de gener a octubre del 2022 és, amb diferència, el més càlid de la sèrie a la Comunitat Valenciana”. En aquest cas, ressaltat que supera “àmpliament el segon de la sèrie, que és el 2014”.

D’altra banda, ha apuntat que en la “centenària” estació meteorològica de Morella (Castelló), “mai abans s’havia registrat una mínima tropical a l’octubre” i ha detallat que el 2022 “ho ha fet un dia 26 –dimecres passat–, quasi ja al novembre”.

Sobre això, ha afegit que puntualment també estan registrant-se “dades extraordinàries” i ha indicat que a Morella la mínima d’aquesta jornada ha sigut 20 graus, una “mínima tropical” en un territori com el d’aquesta localitat i a punt d’entrar el mes de novembre.

La mínima del dijous a Morella va ser “una poc més baixa” que la del dimecres (16,9 enfront de 20 graus): “Així i tot, la mínima és uns 10 graus superior al valor normal de final d'octubre”. “En el litoral està entrat un poc de vent marítim, d'ací l'alta humitat d'aquests dies i d'aquí ve que les mínimes no siguen tan anòmales com a l'interior, encara que estan entre 3 i 4 °C més altes dels valors normals de final d'octubre”, expliquen des d'Aemet.

Pel que respecta al divendres, es van registrar 18,3 graus a Morella, 11,5 més del normal per a aquestes dates. En la mateixa data (28 d'octubre) de 2008, la localitat castellonenca va ser l'escenari d'una gran nevada.

Así amanecía Morella el día 29 de octubre de 2008, tras la fuerte nevada del día 28.

La notificación de estos fenómenos en @AEMET_SINOBAS es muy importante y útil como base datos y también gráfica de fenómenos meteorológicos singulares. pic.twitter.com/sJDWEK4dZO — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 28 de octubre de 2022

Temperatures per damunt de la mitjana

L’Aemet ha concretat que el 2022 la Comunitat Valenciana ha tingut un mes de maig “extremadament càlid”, com també ho han sigut juny, juliol, agost i octubre. A aquests se suma un mes de setembre “molt càlid”, amb 1,5 graus per damunt de la mitjana (a més, es van registrar un 24% menys de precipitacions).

Així doncs, al juny i a l’octubre s’han superat en tres graus les temperatures mitjanes en registrar-se 23,9 i 19,3 graus centígrads respectivament; al juliol (25,9 graus) i a l’agost (26) es van registrar 1,9 més graus de la mitjana; mentre que al juny la mitjana es va superar en 1,5 graus (23,9).

El cap de Climatologia de l’Agència Estatal de Meteorologia ja advertia aquesta mateixa setmana que estius com el passat seran cada vegada més probables –després d’uns mesos “freds” com abril i “quasi sense solució de continuïtat”, va arribar un mes de maig “plenament estiuenc”–, de manera que amb vista al final de segle temperatures com les registrades enguany seran cada vegada més “normals”.