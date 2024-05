El ministeri respon a Mazón: “L’Albufera ha rebut més de 100 hectòmetres entre aportacions naturals i retorns de reg”

“Formular un requeriment previ a la via contenciosa administrativa davant del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic –Confederació Hidrogràfica del Xúquer–, sol·licitant la posada immediata a la disposició de l’administració del llac de l’Albufera dels cabals no enviats al llac en aquesta campanya 2023-2024 i que ascendeixen a 18 hectòmetres cúbics, incomplint amb això l’article 13 de l’Annex XI de Disposicions normatives del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer”. El requeriment enviat per la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, al Ministeri de Transició Ecològica, s’expressa en aquests termes. Pradas va anunciar la remissió d’aquest document en què demana explicacions per, a parer seu, l’incompliment dels compromisos per a l’Albufera recollits en el Pla com a pas previ a l’inici d’accions legals.

Segons el document, a què ha tingut accés elDiario.es, la Generalitat només té constància de l’entrada al llac de 14,51 hectòmetres cúbics (hm³) a través de la séquia Reial del Xúquer, i poc més de 2 hm³ des del sistema Túria a través de la séquia de Favara, d’acord amb un informe del 20 de maig de 2024 del subdirector general d’espais naturals protegits i vida silvestre, i assegura, per tant, que “els 10 hm³ del sistema Xúquer i els restants 8 hm³ del sistema Túria no han arribat al llac, malgrat estar recollits en el Pla Hidrològic”.

En el Ministeri de Transició Ecològica han acollit la missiva amb “sorpresa”, segons ha assegurat a aquest diari el secretari d’estat de Medi Ambient, Hugo Morán: “Seguim aquesta situació amb sorpresa. Veníem d’un procés d’acords amb la Comunitat Valenciana amb la gestió de l’Albufera i ara assistim a una dinàmica d’intoxicació per estratègies electoralistes que no beneficien gens el Parc Natural. No hi ha una sola dada que porte a concloure un incompliment per part del ministeri”, que és dirigit per la vicepresidenta Teresa Ribera, candidata del PSOE a les eleccions europees.

Segons Morán, “és tan senzill com atendre les dades, ja que estan disponibles els volums que la Confederació posa en les séquies per a reg i per al llac. Des del 2014 se sap també el que ix de l’Albufera a la mar, que en aquest cas des d’octubre fins a maig han sigut entre 95 i 105 hectòmetres cúbics”.

Per tant, segons el secretari d’estat, han entrat al llac “més de 100 hm³ a través d’aportacions naturals i de retorns de reg”, dins dels quals estan els 50 hm³ que des de la Confederació s’assegura que s’han aportat a l’Albufera. En aquest sentit, Morán ha posat en relleu que “en cap moment els regants han qüestionat les dades” i ha lamentat que des del Govern valencià es pretenga “construir una realitat paral·lela amb xifres inventades, cosa que no condueix a res, justament en plena campanya electoral”.

Sobre el requeriment, ha comentat que “la Confederació, que és l’única entitat que té la informació monitorada, traslladarà totes les dades detallades a la Generalitat, encara que les tenen disponibles sempre que vulguen consultar-les”.