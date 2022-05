Nou Consell: Rebeca Torró, en Obres Públiques, Josefina Bueno en Innovació, Raquel Tamarit en Educació i Arcadi España en Hisenda

El titular d'Obres Públiques, Arcadi España, una de les persones més pròximes al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, passarà a la conselleria d'Hisenda, que ocupava Vicente Soler. Rebeca Torró, fins ara secretària autonòmica d'Economia Sostenible, es farà càrrec de la seua cartera. L'ex directora general d'Universitats, Josefina Bueno, es perfila com a nova consellera d'Innovació en substitució de Carolina Pascual. I, com ja va quedar clar fa uns dies, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, assumeix la cartera d'Educació, Cultura i Esport que ha deixat Vicent Marzà. D'altra banda, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, deixa el càrrec per a convertir-se en portaveu parlamentària dels socialistes en les Corts Valencianes.

Així és com estava a última hora d'aquest divendres la remodelació del Govern del Pacte del Botànic empresa per Ximo Puig a un any de les pròximes eleccions autonòmiques amb la intenció de donar-li un “impuls” polític. Pendents que aquest dissabte es concrete del tot, tant en les persones titulars de les conselleries com en les secretaries autonòmiques que deixen vacants les persones que entraran en el Consell, la crisi de govern ha sigut més profunda i de major abast del que semblava previsible. Al final, afecta cinc departaments i inclou, no sols consellers de l'àrea socialista sinó també de Compromís, després de la marxa de Marzà.