Blindar la sanitat abaixant els impostos: la proposta política de l’equip de Carlos Mazón per al PP valencià

Millorar els serveis públics abaixant els impostos. Blindar la despesa sanitària reduint la recaptació. Els membres de l’equip de Carlos Mazón continuen estirant la tesi per la qual, en reduir els tributs, es milloren els serveis públics, una equació forçada que porten com a bandera al congrés que enaltirà el president de la Diputació d’Alacant com a líder del PP de la Comunitat Valenciana.

“Som la segona autonomia amb una fiscalitat més alta, per la qual cosa hem de baixar d’aqueix rànquing”, afirmava dilluns Luis Barcala, alcalde d’Alacant i membre de la ponència política que la candidatura de Mazón, que va guanyar les primàries amb un 96% de suports, portarà al conclave del pròxim 3 de juliol. L’alcalde considera que “no té sentit pagar més impostos que altres si hem de ser una comunitat competitiva en el comerç, en el turisme, en les noves tecnologies i en el desenvolupament”, i que “pagar més impostos” que en altres autonomies “ens fa perdre poder adquisitiu, tindre menys diners a la butxaca per a prendre decisions d’acord amb els nostres interessos”. Ho va assegurar en la roda de premsa de presentació de la ponència política. El dirigent alacantí insistia que la Comunitat Valenciana “necessita una reforma fiscal” que afecte els tributs municipals, el tram autonòmic de l’IRPF i impostos com el de successions i donacions, el de patrimoni i els que afecten les rendes més baixes.

La idea d’una rebaixa fiscal va en paral·lel a la proposta de “blindar” la despesa en sanitat que va exposar Begoña Carrasco, portaveu del PP a Castelló: “En la ponència plantegem el blindatge del pressupost de sanitat, impedint que puguen desviar-se recursos econòmics cap a altres àmbits de l’administració autonòmica”. “Ens comprometem a l’elaboració d’un pressupost de sanitat amb la tècnica de base zero perquè es determine en tots els àmbits de la salut a què va destinat cada euro que es destine a sanitat”, insistia la també regidora.

Els populars, que van estar 20 anys en el Govern autonòmic, en plena època de retallades, critiquen la “mala gestió de la pandèmia que ha posat de manifest les greus mancances i desistiment de funcions que el govern autonòmic ha dut a terme sense que s’hagen reforçat els serveis socials més essencials”. “El sistema sanitari necessita dotar-se de més inversions per atendre els nous reptes sanitaris que se’ns presenten. La gestió de la pandèmia en la comunitat ha sigut caòtica, improvisada i lenta, amb setmanes en què hem sigut la comunitat amb més índex de mortalitat”, va enunciar Carrasco, que denuncia les llistes d’espera i assegura que s’ha “demonitzat” la sanitat privada i la col·laboració publicoprivada.

La ponència reclama la reforma del sistema de finançament, que a parer seu el Govern autonòmic no defensa amb prou força: “No tenim pes a Madrid ni fora de la Comunitat. No podem convertir-nos en la moneda de canvi de pactes amb catalans o bascos”, va apuntar Barcala, mentre criticava el “sectarisme” i la “divisió”.

Els populars incorporen als seus plantejaments clàssics com la defensa del transvasament Tajo-Segura, la defensa del nacionalisme espanyol, les acusacions d’adoctrinament i ús sectari del valencià al Govern del PSPV, Compromís i Unides Podem. El Consell no defensa els valencians, no hi ha pes a Madrid, Puig no vol enfrontar-se a Sánchez, afirmen. “Ens sentim orgullosos de la nostra identitat”, afirmen els populars, que la veuen en perill des de la legislatura del Pacte del Botànic.

Així mateix, reclamen una política d’infraestructures “que cusa i vertebre realment” la comunitat autònoma, l’ampliació nord del port de València, més suport als emprenedors i impuls a la digitalització i prioritzar la despesa per reduir el “galopant” dèficit públic en “una economia mediambientalment sostenible”.

La ponència política porta per lema ‘La Comunitat en el centre’, i recopila 264 propostes que els populars han plantejat des de l’oposició en les Corts Valencianes. El document està obert a esmenes fins al dilluns 28 de juny.