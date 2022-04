El Govern valencià accelera la inversió en eficiència i autonomia energètica per reduir l’impacte de la crisi

“Una societat inclusiva ha de lluitar contra la inflació com a obligació ètica, cívica i democràtica” perquè “ataca més a qui menys té, deteriora la convivència i és el millor combustible per als populismes”. El Govern valencià afronta les mesures contra l’augment de preus bàsics des d’una perspectiva redistributiva, centrant les accions en les famílies vulnerables i les empreses dels sectors en què els costos energètics tenen més pes, entre les quals la ceràmica i el tèxtil, dependents del gas.

L’executiu autonòmic ha presentat un pla contra la inflació que intenta mantindre l’equilibri complex entre reduir els ingressos de les arques públiques i intensificar les ajudes als sectors més afeblits. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exposat dijous el Pla Reactiva, que mobilitza 944 milions d’euros i reorienta algunes actuacions ja previstes en el full de ruta del Govern del Pacte del Botànic per adaptar-les a la nova conjuntura.

Les mesures contra la inflació es concreten en una baixada d’algunes taxes d’àmbit autonòmic i de manera puntual, centrada en les que afecten les persones amb menys recursos. L’executiu posa l’accent que la rebaixa serà temporal, mentre dure la crisi energètica, i defensa la mesura davant d’una baixada d’impostos generalitzada. La major part de la rebaixa s’enfocarà en el preu del transport públic, que descendeix a la meitat en alguns municipis com Alacant, a fi de fomentar l’ús d’aquesta fórmula davant del vehicle privat, tant pels costos del combustible com per l’impacte ambiental.

Transició energètica i autoconsum

El Govern valencià accelerarà amb més de 600 milions d’euros ja pressupostats les fórmules de transició energètica, eficiència i instal·lació de fórmules d’autoconsum. Al decret per a accelerar les instal·lacions de renovables se sumen ajudes per a canviar la calefacció i climatització i mesures de reducció del consum energètic, amb impacte directe en les factures. Els plans de rehabilitació d’edificis públics i privats ja estaven damunt la taula des de l’estratègia de recuperació per a la pandèmia i les quatre conselleries implicades acceleraran els procediments.

Ajudes directes a famílies, autònoms i empreses

El pla de recuperació preveu un increment en les ajudes directes per a famílies i treballadors autònoms a través de bonificacions o les ajudes ja existents. L’executiu autonòmic crearà un bo de 300 euros per a autònoms –una ajuda de cent euros mensuals per al trimestre vinent– i incrementarà un 30% l’aportació de les ajudes de la renda valenciana d’inclusió per a la modalitat del complement energètic. A més, s’impulsarà el bo tèrmic i una ajuda per a canviar la calefacció.

A més, l’Institut Valencià de Finances (IVF) injectarà 110 milions en instruments financers per a empreses que hagen experimentat una caiguda d’ingressos, entre les quals les estacions de servei; i també s’ha previst una ampliació en 10 milions d’euros de la partida destinada a bonificar la contractació d’assegurances agràries, i 18,6 milions en ajudes a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies.