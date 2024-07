El PP desautoritza Vox i afirma que hi haurà cursos de “violència contra la dona” per a la Policia Local valenciana

El PP s'afanya a apagar l'últim incendi provocat pels seus socis de Govern de la ultradreta, que han introduït el seu ideari a la formació dels policies locals i han substituït el mòdul de violència de gènere per violència intrafamiliar. La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha titllat aquest dimecres de “desafortunat” el canvi a l'assignatura que ha realitzat Vox, responsables de la Conselleria de Justícia i Interior, competent en aquest àmbit.

L'Institut de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), que gestiona un exalt càrrec del PP nomenat a proposició de la consellera Elisa Núñez, ha modificat el temari per a l'ascens d'agents a l'escala executiva del cos municipal. Inspectors, intendents i comissaris rebran una formació en “violència intrafamiliar”, concepte que fa servir la formació d'extrema dreta per deslegitimar la violència de gènere. L'Ivaspe, una branca de la conselleria competent a Interior i Emergències, és l'acadèmia pública que s'encarrega de la formació als policies locals, bombers, brigades, personal de Protecció Civil i tècnics d'emergències.

Justícia va defensar dimarts que es tracta d'un canvi en el títol de la matèria, però els continguts continuaran sent els mateixos. La portaveu de l'Executiu que dirigeix Carlos Mazón assegura que la formació contra la violència masclista se seguirà impartint, desautoritzant els seus socis al Consell. També la vicepresidenta segona i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha censurat la decisió de Vox i ha afirmat que els continguts passaran a anomenar-se de “violència sobre la dona”. Els populars fan servir aquest terme per evitar el conflicte amb la ultradreta, evitant la nomenclatura “violència masclista” o “violència de gènere”, que els seus socis neguen reiteradament. Camarero també ha informat que el seu departament s'ha posat en contacte amb la Conselleria de Justícia -responsable de l'organisme organitzador dels cursos- perquè canvie el nom.

El Ministeri d'Igualtat ha amenaçat amb una denúncia a la Generalitat Valenciana per aquest canvi. La ministra Ana Redondo ha destacat aquest dimecres: “Estem estudiant possibles accions judicials perquè són qüestions que a poc a poc van mirant, són elements que a poc a poc diàriament estem veient a totes aquelles comunitats on governen conjuntament (PP i Vox), o fins i tot on només governa el PP, estem veient que hi ha una reculada, però una reculada molt significativa, una reculada molt important, gradual, però incessant”.

La ministra d'Igualtat ha matisat que el curs no se sustenta amb recursos del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que és “la primera cosa que vaig demanar al meu equip que investigués”, ha assegurat per afegir que s'està pagant amb recursos propis de la Generalitat, de manera que “hi ha més dificultat”. Redondo ha expressat el seu “radical rebuig” a aquest canvi, que ha dit que s'emmarca “dins una estratègia compartida entre el PP i Vox”, de “desmantellar” l'estructura de la igualtat.