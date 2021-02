Un projecte valencià portarà energia renovable a una zona aïllada i sense electricitat d’Hondures

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través de l’Institut d’Enginyeria Energètica, desenvoluparà juntament amb les enginyeries energètiques valencianes Genia Global Energy i Vestel una iniciativa per a portar energia renovable a una zona aïllada i sense electricitat d’Hondures. El projecte, que és finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, té l’objectiu de dotar d’energia fiable i neta a la menuda comunitat rural d’El Santuario, aïllada de la xarxa elèctrica, en el departament de Choluteca al país centreamericà.

La comunitat d’El Santuario se situa en ple Corredor Seco mesoamericà, una de les zones més exposada a agents climatològics extrems (grans sequeres en alternança amb pluges torrencials), on viuen 3,5 milions de persones en situació de risc humanitari, un 40% de les quals situades a Hondures (FAO, 2016). La població no disposa d’una altra energia elèctrica que la que proporcionen els generadors dièsel privats i el principal combustible d’ús domèstic és la llenya.

L’Institut d’Enginyeria Energètica de la UPV ha dissenyat una microxarxa d’energies renovables que combina solar fotovoltaica i gasificació de biomassa gestionades de manera intel·ligent per subministrar prou energia neta per a les faenes domèstiques i agrícoles dels 500 habitants de la comunitat.

Les empreses s’encarregaran d’instal·lar-hi tota la xarxa i els elements per a gestionar-la. Per a la generació, Vestel s’encarregarà d’instal·lar una planta solar fotovoltaica de 52kWp i Genia Global Energy un gasificador de biomassa, també per a producció d’electricitat de 25kW. Una vegada implantat el sistema, El Santuario passarà a proveir-se íntegrament a partir de fonts d’energia renovables com el sol i la fusta d’Arbutus xalapensis sobrant del maneig forestal, reduint així les emissions de gasos contaminants de la llenya i els generadors dièsel a l’atmosfera.

El projecte busca, a més de cobrir les necessitats de les llars de la localitat, proveir la il·luminació en els espais comuns, especialment l’escola, i permetre nous processos productius pel fet de fer possible la refrigeració d’aliments i el seu processament amb maquinària. D’aquesta manera es promou l’accés a l’energia com a bé bàsic, i es facilita el progrés i el desenvolupament econòmic de manera sostenible.

La xarxa serà gestionada i mantinguda per tota la comunitat, que ha rebut la capacitació necessària i tots els habitants seran copropietaris amb dret a una quantitat d’energia bàsica.

L’ús de la biomassa per a generar gas frenarà el consum de llenya com a combustible principal, del qual es cremen entre 10 kg i 20 kg al dia per habitatge, cosa que acaba produint problemes de desforestació i de salut per als habitants.

El projecte està molt avançat i pendent de les restriccions per COVID per acabar-lo. L’objectiu és proporcionar un sistema elèctric plenament operatiu en El Santuario al començament del 2022 i servirà com a exemple per a la replicació i l’escalabilitat en altres comunitats rurals aïllades.

Els promotors

És una entitat pertanyent a la UPV que té com a objectius abordar de manera multidisciplinària les diferents àrees d’R+D+I en el camp de l’energia, la prospectiva i l’avaluació energètiques i l’obtenció de sistemes energètics que permeten més capacitat de generació, millor distribució, màxim estalvi i mínim impacte ambiental.

Genia Global Energy és una enginyeria energètica valenciana amb gran experiència en el disseny i la construcció de plantes de biogàs i fotovoltaiques a tot Europa. En el seu compromís per promoure una generació i un ús més eficient de l’energia basat en recursos sostenibles ha participat en altres projectes de cooperació, com la construcció d’una planta de biogàs en una granja lletera d’Al-Jebrini, Palestina que utilitza com a substrat el fem per a generar biogàs que s’utilitza en un motor de cogeneració per a produir cada any 1,7 GW/h d’electricitat i que va ser el Premi dels Emirats Àrabs als millors assoliments en el sector energètic.