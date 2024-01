Puente considera “innocu” abocar a la mar 25,6 milions de metres cúbics d’arena i ciment per a ampliar el port de València

“El que farem és emplenar amb un moll un dic que ja existeix. És pràcticament innocu per a l’Albufera i per a les platges, el mal ja està fet i ací és on cal intervindre i on s’ha començat a intervindre amb una inversió de 30 milions d’euros en la regeneració de les platges del Saler amb un resultat evident”.

El ministre de Transports, Óscar Puente, es va pronunciar així dimecres en la seua primera compareixença davant la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés per a informar sobre les línies generals del Ministeri que dirigeix, interpel·lat pel diputat de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, pel que fa a l’ampliació del port de València, i també sobre el mateix tema pel diputat de Vox, Carlos Flores.

Com ja va fer la setmana en el Fòrum Europa, on va afirmar que el projecte és ambientalment “impecable”, malgrat la destrossa que ha suposat a les platges del Parc Natural de l’Albufera, el ministre va defensar a ultrança l’aprovació de la construcció del moll per a la creació d’una terminal de contenidors de 137 hectàrees de superfície, amb la qual el port de València duplicarà la seua actual capacitat de càrrega, xifrada en uns 7 milions de contenidors.

Puente va qualificar d’“innòcua” una actuació que suposa extraure recursos naturals mitjançant dragatges en el mateix port de València, de Sagunt i en un banc d’arena situat a la vora de la costa de Cullera per a depositar 25,6 milions de metres cúbics d’arena i ciment en les aigües arrecerades guanyades a la mar. Una quantitat que, a més, supera en 6,6 milions de metres cúbics el que s’estipula en la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007. Per no parlar de l’impacte que produirà el tràfec de grans vaixells portacontenidors davant de les platges del Parc Natural.

El ministre, a més, va insistir en la idea que va ser el moll sud i no el nord el que ha generat els problemes de regressió a les platges, tot i que un recent estudi de la Universitat de València conclou tot el contrari, com li va recordar el diputat Flores.

Segons Puente, “la primera de les terminals ja va produir una incidència bastant important a les platges del sud de València” i va afegir: “Aquesta que es projecta ara és pràcticament irrellevant. El mal ja el van fer les terminals construïdes prèviament, aquesta és una qüestió difícil de rebatre”.

Els investigadors de l’Institut Cavanilles de la Universitat de València (UV), no obstant això, ho rebaten en un article publicat en la revista Urban Science en què conclouen que la regressió més gran de les platges de Pinedo, la Garrofera i el Saler es va produir a partir de la construcció de l’espigó nord, i que del 2013 al 2022 s’han perdut 90 hectàrees d’arena.

Óscar Puente va insistir que l’operació, en ampliar la massa crítica del port, ajudarà a traslladar més mercaderies dels vaixells als trens i no tantes als camions. “Podrem alliberar més de 1.000 camions diaris que en aquest moment col·lapsen la V-30”, va defensar.

El diputat de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, no comparteix aquesta opinió del Govern de què forma part. Ibáñez va criticar que l’ampliació “és insostenible” des del punt de vista mediambiental i “innecessària” en el pla econòmic i de comerç exterior.

“El que es fa és vendre un tros d’Espanya més gran que Gibraltar a una multinacional estrangera. Senyor ministre, no patisca, no hi haurà ampliació del port de València”, va dir Ibáñez, que va advertir que els tribunals “pararan el projecte”.