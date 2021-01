La ressaca de Nadal a Alcoi: el 3% de la població està contagiada de coronavirus

A Alcoi se li han entravessat les festes de Nadal. Els contagis per Covid-19 s’han disparat en aquesta ciutat valenciana fins a encapçalar el rànquing espanyol dels municipis amb més casos diagnosticats en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants –tenint en compte la variació dels casos respecte dels 14 dies anteriors–.

Amb una incidència acumulada de 1.807 contagis, en una població de quasi 59.000 habitants, les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública indiquen que el 3,06% de la població alcoiana està actualment infectada. Amb una tendència a l’alça del 179%, l’alcalde socialista, Toni Francés, en previsió de l’augment de casos, va reclamar fins a aconseguir-lo el dia 5 de gener passat el confinament perimetral d’Alcoi, que es va activar al cap de dos dies durant dues setmanes.

Aquestes dades, que parteixen de la classificació elaborada per aquest mitjà per a ciutats amb més de 40.000 residents, contrasten amb la veïna Alacant, capital de la província, amb una incidència acumulada de 349 positius –el 0,10% de la població–, que la converteixen en el segon municipi d’Espanya amb menys contagis.

Per què Alcoi ha passat de ser de les ciutats amb menys risc de contagi a estar-hi al capdavant? La resposta, reconeixen diverses fonts consultades, és complexa. “No té explicació, ens hem mantingut molt baixos abans de Nadal i prompte o tard arriba el virus”, explica una infermera que treballa en la localitat i que prefereix no revelar el seu nom. “Crec que s’han respectat bastant les mesures de seguretat, per la qual cosa deuen haver sigut les reunions familiars”, afig. Una altra sanitària no opina igual. “La gent s’ha saltat les normes i s’ha confiat més coincidint amb Nadal, una tradició molt arrelada ací”, explica.

Els positius s’han disparat per les trobades per Nadal? “És veritat que ací Nadal té més arrelament que en altres municipis, però hem pres moltes mesures per evitar que passara això”, respon el regidor de Sanitat, Miguel Juan Reig, després de recordar que, com a responsable d’Esports, va ordenar el tancament setmanes arrere de totes les instal·lacions i es van suspendre les competicions esportives, sense oblidar que la regidoria de Festes es va veure obligada a cancel·lar la tradicional cavalcada dels Reis Mags, la més antiga d’Espanya.

Sobre això, el municipi alcoià és conegut no sols per la seua popular cavalcada, sinó també per les seues festes de Moros i Cristians, suspeses, i pel seu Mig any, que hauria d’haver-se celebrat el 24 d’octubre. La cancel·lació no va evitar, tanmateix, que tingueren lloc celebracions privades de les filaes de festes que van desoir l’Ajuntament, que els havia reclamat “responsabilitat”. Dies després, Alcoi tenia 114 casos per cada 100.000 habitants, malgrat que al setembre a penes arribava a 50 casos. A mitjan novembre, els positius s’havien disparat a 510.

Tornant a la situació actual, el regidor Juan Reig revela durant la conversa telefònica que des de dilluns passat és positiu per Covid-19, i s’ha convertit en el primer membre de l’equip de govern a estar contagiat. El seu cas és, no obstant això, representatiu del que està passant a la ciutat, ja que quasi tot el seu nucli familiar –dona i un dels dos fills– i la germana, el cunyat i la mare, que viuen en la mateixa finca en un altre immoble, estan contagiats; tots presenten símptomes lleus.

Residències

Alcoi va ser notícia al principi de la pandèmia per l’alta taxa de mortalitat registrada en la residència Domus Vi, de gestió externalitzada. Dels seus 139 residents, en van morir per coronavirus 73. Fins hui s’han registrat un total de 134 morts a Alcoi, el brot del qual en aquest centre de majors ha derivat en el fet que siga una de les ciutats valencianes amb més nombre de morts.

Fonts pròximes a les residències alcoianes assenyalen que actualment el virus sembla que està controlat. Només hi ha un únic positiu en el centre de Domus Vi. Aquestes mateixes fonts, que pertanyen a l’àmbit sanitari, consideren que els contagis que hi ha hagut en els geriàtrics ixen del personal laboral. De fet, un dels problemes principals que afronten des de fa mesos és el dèficit de professionals, molts d’ells de baixa, informen aquestes fonts.

Preguntada la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, reconeix la situació i per això reforçaran el personal amb la contractació de 130 auxiliars per a les residències públiques valencianes, a més de 360 sanitaris a partir de febrer per a les tres províncies, dels quals 179 corresponen a Alacant.