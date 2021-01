Alcoi, Dénia i Alzira, tres de les deu ciutats espanyoles amb més incidència de coronavirus

Que Espanya està vivint una tercera, si no ja una quarta onada de coronavirus, és un fet. Els contagis creixen cada dia i amb això la pressió hospitalària i les morts causades per la pandèmia. La situació a la Comunitat Valenciana, amb una incidència acumulada de 565,75 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies (segons dades actualitzades a 12 de gener), és molt preocupant, amb unes dades que estan entre les pitjors d’Espanya –la mitjana estatal se situa en 454,22–, només superades per Extremadura (1.076,60), la Comunitat de Madrid (621,52), les Balears (600,54), Castella-la Manxa (595,66) i La Rioja (593,12).

Les conseqüències d'aquest increment de positius -en l'última jornada, la Conselleria de Sanitat va comunicar 52 defuncions i 4.810 nous contagis- les trobem en l'ocupació hospitalària. Els centres valencians tenen actualment 2.848 pacients de COVID-19 ingressats, dels quals 418 romanen en les unitats de vigilància intensiva, la qual cosa es tradueix en la taxa més alta des de l'inici de la pandèmia.

Però si la situació generalitzada al territori valencià és preocupant, hi ha localitats en què es pot considerar alarmant. Concretament, hi ha tres ciutats valencianes que se situen entre els deu municipis espanyols de més de 40.000 habitants amb més incidència en els últims catorze anys, amb dues de les quals en el primer lloc (Alcoi) i el tercer (Dénia), mentre que Alzira ocupa la huitena plaça.







La capital de la comarca de l’Alcoià lidera aquest rànquing negatiu amb una afecció de 1.807 casos per cada 100.000 habitants (més de 400 positius per damunt de La Línea de la Concepción, a Cadis, que ocupa la segona posició amb 1.394 casos). Això suposa un increment del 179% respecte de les dues setmanes anteriors. Quant a la capital de la Marina Alta, ha registrat una incidència de 1.134 casos en els últims catorze dies, cosa que es tradueix en un augment del 150%, mentre que la localitat de la Ribera Alta és de les tres la que més pujada ha experimentat en les últimes setmanes, un 279%, i ha arribat a una incidència acumulada de 888 casos per cada 100.000 habitants.

Altres tres localitats valencianes registren també una afecció per damunt de 500 casos per cada 100.000 habitants. Es tracta d’Elda, al Vinalopó Mitjà, que té 661 positius en les últimes dues setmanes, amb un creixement del 170% (se situa en el 27 en el rànquing estatal); Sagunt, amb 538 casos, però un increment molt més baix, del 22% (53 entre les ciutats espanyoles de més de 40.000 habitants); i Torrent, amb 528 positius i un augment del 68% en els últims dies (55 en el rànquing).

València, els pitjors registres de les quatre grans ciutats

Entre les quatre grans ciutats valencianes, València és la que està en una situació epidemiològica pitjor. El Cap i Casal té una incidència acumulada de 496 casos per cada 100.000 habitants, fet que suposa un increment del 45% respecte de les dues setmanes prèvies, en què comptabilitzava 343 positius.

Les altres tres grans urbs registren dades bastant menys alarmants, encara que amb tendències també a l’alça. A Castelló de la Plana, l’afecció és de 352 casos, un 75% per damunt dels registres dels quinze dies anteriors, en què n’hi havia 201; Alacant té una incidència acumulada de 349 positius per 100.000 habitants, amb un creixement del 30% amb relació al període anterior (269); finalment, a Elx a penes ha crescut un dos per cent la presència del virus, ja que ha passat de 281 casos a 286.