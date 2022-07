Sanitat, sobre la querella d’una entitat ultra per la polèmica del sexe químic: “Volen enganyar i confondre la ciutadania”

El jutjat d’Instrucció número 1 de València admetia a tràmit fa uns dies la querella presentada per l’organització ultra Advocats Cristians contra alts càrrecs del Govern valencià per un presumpte delicte contra la salut pública i citava a declarar, el pròxim 13 de setembre i “amb assistència lletrada” –és a dir, com a imputats–, el director de l’Institut Valencià de la Joventut, Jesús Damián Martí (per la celebració d’una jornada virtual sobre els riscos del sexe químic), i la directora de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat, Ofelia Gimeno, per una subvenció destinada al desenvolupament de “projectes de promoció de la salut sexual, principalment en població d’especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual i prevenció de l’estigma social associat al VIH (sida) i altres ITS (infeccions de transmissió sexual)”.

En concret, l’entitat ultracatòlica qüestiona una ajuda concedida per la Conselleria de Sanitat al Comité Ciutadà Antisida per valor de 5.496,43 euros per al desenvolupament d’una aplicació de contactes per a HSH (homes que practiquen sexe amb homes) i usuaris de sexe químic, un mètode similar a altres d’utilitzats a la Comunitat de Madrid i altres autonomies i “molt ben valorat” pel Ministeri de Sanitat, perquè facilita el contacte amb les persones que fan aquestes pràctiques. “El que no es fa, òbviament, és fomentar o promocionar el sexe químic ni cap altra pràctica”, apunta Isaura Navarro, secretària autonòmica de Salut Pública.

Navarro sosté que la demanda es basa en informació falsa: “Volen enganyar i confondre la ciutadania”. “Mai han sol·licitat informació, ni han volgut saber en què consisteix el projecte seleccionat”, apunta, alhora que denuncia la “utilització de la justícia per a interessos espuris. És un tema molt greu, i són uns professionals d’aquesta pràctica, el lawfare”.

La secretària autonòmica reconeix que encara no han rebut la querella en la conselleria i que van acollir la notícia amb “indignació” i “sorpresa”: “Ens vam assabentar de la resolució judicial per la premsa”. La convocatòria, apunta, pretenia subvencionar projectes per a promoure la salut sexual: “Si hi haguera en ells [l’associació demandant] un sentiment cristià, ens haurien de felicitar, perquè protegim la salut de les persones més vulnerables. N’estem absolutament tranquils”.

Pel que fa a l’aplicació que ha desencadenat la querella, Sanitat comenta que ofereix informació sobre les infeccions de transmissió sexual, la sida o l’hepatitis, s’agiliten les proves de diagnòstic, es facilita un telèfon de contacte per a informació, s’ofereix atenció psicològica i suport emocional, es possibilita la derivació al sistema sanitari en cas de necessitat... “És molt important la detecció precoç de les ITS per a evitar els contagis”. “En definitiva, ja que pràctiques com el sexe químic estan en la societat, el que es busca és reduir al màxim els riscos protegint els més vulnerables”, indica Navarro, que conclou: “Es fa una bona faena a la recerca d’una reducció d’aquestes pràctiques i ajudant a eixir-ne els que volen deixar-ho; complim la nostra faena”.