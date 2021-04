Socialistes contra la màfia russa en el “bressol del zaplanisme”: el PSPV sol·licita personar-se com a acusació popular en el cas de blanqueig que esguita el PP

Els socialistes valencians han fet un pas al davant en el cas per presumpte blanqueig de capitals de la màfia de l’Est que esguita uns quants càrrecs del Partit Popular a Benidorm i Altea. El secretari d’organització del PSPV-PSOE i diputat autonòmic, José Muñoz, ha comparegut divendres, acompanyat pel portaveu socialista a l’Ajuntament de Benidorm, Rubén Martínez, per anunciar que la formació ha sol·licitat personar-se en el cas per presumpte blanqueig de capitals de la màfia russa en la costa valenciana que instrueix la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de la localitat de la Marina Baixa.

“El PSPV-PSOE no té por de les amenaces i els anuncie que ja hem sol·licitat la personació en el procés judicial que està investigant aquesta pretesa trama de corrupció que presumptament vincula el PP amb la màfia russa”, ha declarat Muñoz. “Ja fa moltíssims anys que ho fem, el PSPV ha tret moltíssims casos de corrupció que han acabat sent jutjats i condemnant dirigents importants del PP”, afig el secretari d’organització dels socialistes valencians.

Muñoz ha exigit, en el “bressol del zaplanisme”, que els seus hereus, i singularment el president de la Diputació d’Alacant Carlos Mazón, “prenguen decisions si no vol que se’l vincule al passat del PP. El portaveu socialista a l’Ajuntament de Benidorm, Rubén Martínez, ha reiterat la petició que s’aparte preventivament del càrrec d’edil de Seguretat el regidor popular Lorenzo Martínez Sola, detingut durant l’operació policial contra la màfia russa.

L’operació Testudo contra el presumpte blanqueig de capitals de la màfia russa va posar de manifest les vinculacions dels pretesos malfactors amb uns quants càrrecs públics del PP a Benidorm i Altea, tal com va informar elDiario.es. Els objectius últims de l’operació, comandada per la Fiscalia Anticorrupció i el grup de blanqueig de la Policia Nacional, són personatges “d’alt nivell criminal”, segons les dades d’intel·ligència policial de l’Europol.

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, va ser interrogat per la Policia i posat en llibertat, però no ha sigut imputat en la causa, malgrat les comprometedores converses telefòniques intervingudes pels investigadors en què tracta de pretesos assumptes térbols amb el principal detingut, l’advocat d’origen rus Alexey Shirokov, militant de la formació.

Els diners pretesament blanquejats per la xarxa desarticulada, segons les perquisicions policials, pertanyia a polítics i empresaris de Nizhni Nóvgorod, una ciutat de l’oest de Rússia i a malfactors dels Lladres de Llei i del Sindicat del Crim que viatgen regularment a Benidorm i Màlaga fent-se passar per turistes o homes de negocis.

La investigació, iniciada fa set anys, va detectar “moviments estranys de capital” per part de ciutadans russos establits a Alacant que van rebre grans quantitats de fons provinents de societats situades als Emirats Àrabs i d’empreses del sector energètic radicades a Letònia i el Regne Unit.