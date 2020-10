Turisme experiencial basat en l’economia social, la iniciativa pionera per a promocionar els pobles rurals d’Alacant

“Ací no es ven el típic tast d’oli; ací venem tot el poble”. La idea, explica Gonzalo Estela Pastor, coordinador de la iniciativa Essències, és utilitzar l’oli d’oliva i el seu cultiu com a fil conductor i acabar promocionant tot el poble en conjunt. Es tracta d’una aposta diferent “i atrevida” pel turisme experiencial basat en l’economia social com a motor de dinamització de les zones rurals de la província d’Alacant i que el dimecres 28 d’octubre es presentarà de manera oficial en la Universitat d’Alacant.

Essències va començar a forjar-se poc abans del confinament per la COVID-19, al març, gràcies als grups d’acció local rurals i de pesca d’Alacant (GAL), a través de la Federació Alacantina per al Desenvolupament i la Innovació Territorial (Fadit), organització que treballa sense ànim de lucre, explica Estela, el coordinador de projectes FADIT 2020 i tècnic GAL Rural Muntanya d’Alacant.

El resultat és un projecte pilot compost per cinc itineraris que van des de les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alcoià i el Comtat i l’Alt Vinalopó, en què la producció local d’oli d’oliva serveix de ganxo per a posar en valor l’entorn on es produeix per a captar “a un client urbà amb nivell adquisitiu mitjà, mitjà alt”.

Encara que reconeix que no ha sigut senzill el procés de selecció entre totes les candidatures presentades, al final un comité d’experts s’ha decantat per cinc empreses –n’eren inicialment sis, però una ha caigut en l’últim moment– que comprenen perfils molt diversos: dues cooperatives, una societat limitada, una almàssera, una societat agrària de transformació i una finca.

Aquest comité sobretot ha valorat que l’empresa local tinguera en compte els recursos endògens de la zona i que la seua proposta implicara els agents locals. “Parlem del carnisser, del forner del poble, de l’associació de mestresses de casa, etcètera”, aclareix.

Una vegada que arranque a caminar, les cinc iniciatives s’autogestionaran i FADIT s’encarregarà de coordinar-les “perquè no es perda el caràcter sense ànim de lucre”. “El concepte és que no guanye l’empresa, és que guanyen tots els del poble… perquè insistisc, el que es ven no és l’oli, és el poble i les seues activitats”, afig Gonzalo Estela.

“És un concepte de turisme experiencial que ha costat molt d’entendre, perquè des de la conselleria de Turisme ens han reconegut que no s’havia fet abans”.

Amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible i assessorats per la d’Agricultura, es tracta, en definitiva –esgrimeix– d’“una alternativa a la viabilitat de les explotacions agrícoles”. En un territori on abunden les explotacions minifundistes, caracteritzades per una orografia que impossibilita les faenes mecàniques i que comporta costos alts, les rutes per les almàsseres es perceben com un valor afegit extra.

“Perquè no hem d’oblidar que corre perill el futur de l’olivera a la província d’Alacant”, avisa. I és que la tècnica de construcció en què està basat aquest cultiu i altres és el de la pedra en sec, que consisteix en la col·locació de pedres ordenades les unes damunt de les altres, sense treballar i sustentades pel seu propi pes, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2019 pel fet de reconéixer que aquesta tècnica ancestral que abunda a la Mediterrània “està degradant-se en el nostre cas, perquè no s’ha pogut traure la rendibilitat a l’oliva”. A l’oliva seguirà l’any 2021 l’aposta per l’ametla, l’activitat artesanal i altres sectors en què el turisme experiencial i l’economia social de l’entorn aniran de la mà.

Atracció dels pobles

Al seu torn, els grups d’acció local rurals i de pesca d’Alacant, a través de la Federació Alacantina per al Desenvolupament i la Innovació Territorial (FADIT), han impulsat un projecte per a la realització d’un diagnòstic que avalue el potencial d’atracció del medi rural cap a nova població procedent de les zones urbanes, en particular de professionals i emprenedors.

A més d’Essències, existeix la iniciativa Ecosistemes Locals d’Emprenedoria (ELA) de GAL Sud d’Alacant (ASIR), GAL Rural Muntanya d’Alacant i GALP La Marina, que se centra, entre la diversitat de tipologies de neorurals, en els perfils més innovadors que, a més d’augmentar el nombre d’habitants, tenen més capacitat de dinamitzar econòmicament i socialment el medi rural en què s’instal·len.

Mitjançant el diagnòstic experimental en huit municipis dels territoris GAL, seleccionats amb criteris de representativitat i una macroenquesta, i la seua validació per part de professionals i emprenedors, FADIT pretén crear una eina aplicable en qualsevol municipi o territori com a guia d’avaluació del seu potencial d’atracció.

El diagnòstic i la seua avaluació possibilitarà la presa de decisions en l’àmbit públic i privat per a millorar i resoldre les mancances detectades. “Els territoris GAL busquem desenvolupar conjuntament noves línies de treball dirigides a promoure la creació d’ocupació i la generació de noves activitats econòmiques en els nostres territoris amb l’objectiu d’atraure i fixar població”, expliquen des de FADIT. “Tots els nostres municipis –continuen– tenen condicions de vida que són valors potencials per a atraure noves persones que vulguen viure-hi i treballar-hi, però resulta necessari aprofundir en els criteris i els condicionants que afecten la decisió de professionals i emprenedors a l’hora de decidir instal·lar-se en un lloc”.

I conclouen: “Cal fer un diagnòstic del potencial d’atracció de cada municipi, definint els recursos que són determinants i una escala de valors que ens permeten mesurar aquest potencial i proposar les accions necessàries per a la millora”.