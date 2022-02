València destina 110.000 euros a la reconstrucció d’una de les naus de Tabacalera espoliades després de la pilota del PP

La solució urbanística definitiva per al pla urbanístic de Tabacalera torna a la casella d’eixida. Com va informar elDiario.es, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s’ha vist obligat a suspendre la sentència emesa la setmana passada sobre el trasllat de l’edificabilitat de Tabacalera a unes parcel·les municipals del barri de Penya-roja per no haver notificat diferents resolucions durant el procés a la Conselleria de Territori com a part afectada. Segons la resolució, ara anul·lada, no hi ha aquesta opció que implica la requalificació d’unes parcel·les que tenen ús educatiu i de zones verdes.

Més enllà de la solució final, que passa per buscar una altra requalificació o per abonar una indemnització de 25 milions a la promotora Guadalmina, l’Ajuntament està obligat a reconstruir les naus que en el seu moment es van derrocar de manera il·legal, en compliment de la sentència del 2016 que va tombar la pilota urbanística aprovada pel PP el 2005 pel vicealcalde, Alfonso Grau, amb el beneplàcit de l’alcaldessa llavors Rita Barberá.

El 26 de novembre de 2007 van arrancar els enderrocaments de les naus laterals i posteriors del conjunt històric modernista de Tabacalera que data de l’any 1909. Ara, 15 anys després, l’Ajuntament de València iniciarà els tràmits per a reposar parcialment part de l’espoli.

Segons informen a elDiario.es fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa també Sandra Gómez, els pressupostos municipals per a aquest exercici preveuen una partida de 110.000 euros per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de la reconstrucció de les naus laterals amb façana als carrers del Naturalista Rafael Cisternes i del Naturalista Arévalo Baca.

Els nous immobles seran rèpliques dels originals, ja que el material que es va traure dels enderrocaments, com ara rajoles o teules, es va reutilitzar en part per a la rehabilitació de la resta d’immobles i, com que no estava prevista la reconstrucció, no es va guardar res.

Quant a la parcel·la que queda sense edificar que dona al carrer de Misser Mascó, a conseqüència de l’enderrocament de les naus posteriors, s’habilitarà una zona verda.

Antecedents de la pilota

Al gener del 2016, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV), confirmada després pel Suprem, va anul·lar la modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU), el planejament i la permuta que va donar lloc a l’operació urbanística aprovada en l’època del PP de Barberá.

La sentència esmentada del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, després de les denúncies del col·lectiu Salvem Tabacalera, va resoldre que la permuta va ser una operació “especulativa” i que va constituir espoli del patrimoni històric, en concret, d’un dels edificis de l’Exposició Regional del 1909.

L’operació Tabacalera es va gestar en plena orgia immobiliària. El 2002, Guadalmedina va comprar a Altadis per set milions d’euros el 49% de l’edifici que l’empresa utilitzava per a produir cigarrets.

Aquell mateix any, l’empresa va sol·licitar una permuta a l’Ajuntament de València: el canvi de la fàbrica per un solar municipal més cèntric –a la plaça d’Amèrica– i la construcció de dos edificis a esquena de l’edificació històrica.

L’alcaldessa, Rita Barberá, hi va acceptar. El 2005, després de la modificació del pla general d’ordenació urbana i els permisos de la Generalitat, anul·lats després pel TSJCV, l’Ajuntament i Guadalmedina van signar un conveni.

La ciutat guanyava un edifici històric que ara ocupen 1.800 funcionaris i, segons el PSOE, la constructora feia una pilota de 75 milions –les estimacions han anat canviant– gràcies a la construcció de tres edificis en dues de les millors zones de la ciutat. Els guanys de l’empresa implicaven que la ciutat havia alienat el seu patrimoni a un preu inferior al de mercat, en aquella època en ebullició.

La tenacitat del moviment cívic, Salvem Tabacalera, va tindre així els seus fruits. Aquest moviment cívic va denunciar que l’operació era il·legal, perquè destrossava parcialment un complex protegit, declarat Bé de Rellevància Local i que va ser desprotegit de manera indeguda el 2007 pel consistori.