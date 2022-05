València preveu ampliar l’espai per als vianants al carrer de Colom aprovat en els pressupostos participatius del 2019

“La meua proposta és fer per a vianants un dels carrers més concorreguts de València. Els valencians i els turistes necessitem alliberar d’embossos el nostre bell carrer de Colom. Actualment, està ple de semàfors i cotxes, a més de molt de soroll. Hauria de ser una zona per a passejar-hi, amb més vegetació i arbratge”.

Aquesta va ser una de les propostes més votades en l’edició del 2019 de Decidim València, el procés participatiu pel qual els veïns i les associacions fan i donen suport a propostes per a invertir 8 milions d’euros dels pressupostos municipals.

Una vegada seleccionat el projecte per votació popular, l’Ajuntament va considerar viable l’elaboració d’un estudi per a l’anàlisi de possibles solucions per a la millora del trànsit de vianants pel carrer de Colom, mantenint l’accés a l’EMT, taxis, residents i autoritzats.

L’Ajuntament va escometre una primera actuació consistent a prioritzar les línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), alhora que l’entitat va reordenar la seua xarxa per adaptar-la a les diferents conversions en zona de vianants iniciades en el centre històric, principalment en les places de la Reina, de l’Ajuntament, de Bruges i del Mercat.

Així doncs, el 30 d’abril de 2020 el carrer de Colom va passar a tindre dos carrils per a l’EMT i taxi i un per a vehicles particulars. Ara, l’Ajuntament vol fer un pas més mitjançant la proposta emanada dels pressupostos participatius de l’any 2019.

El regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, es va comprometre dijous en el transcurs del ple a “treballar per veure la manera d’ampliar les voreres garantint l’accés als aparcaments i als veïns”.

De fet, va aprovar amb el PSPV una moció per a secundar “totes les accions i mesures per a continuar millorant el carrer de Colom, perquè siga un entorn en què cada vegada el trànsit motoritzat siga més residual i calmat, amb un espai millor per a vianants, per a les persones usuàries del carril bici, garantint un servei públic de qualitat i totes les tasques comercials amb diàleg i participació de tots els agents socials implicats”.

“El carrer de Colom és un dels carrers que ha millorat més la seua mobilitat, el seu caràcter ambiental, el seu caràcter per als vianants, de fet un 60% dels desplaçaments són caminant i només un 10% en vehicle motoritzat”. Sobre les crítiques del PP pels pretesos punts perillosos que conté el vial, va comentar que “els accidents s’han reduït l’any 2021”, en què se’n van registrar 43, pels 56 del 2018.

Grezzi va recordar que hi ha “un projecte dels pressupostos participatius en què cal estudiar com és la situació del carrer de Colom i veure quines mesures es poden prendre per guanyar aquest espai addicional per a les persones i per a fer un trànsit encara més calmat i per a transformar el carrer de Colom a l’altura del que mereix aquesta ciutat, com s’ha fet en altres carrers i places”.