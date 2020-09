Grezzi anuncia el cessament del gerent de l'EMT de València un any després del robatori de 4 milions

El president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València i regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha anunciat aquest dimecres el cessament del gerent de l'EMT, Josep Enric García, un any després del robatori de 4 milions d'euros que va patir l'entitat mitjançant l'estafa del CEO

"He decidit iniciar una nova etapa en l'EMT i per a això he decidit prescindir del gerent, Josep Enric García, una persona de la meua màxima confiança; el tracte que se li ha donat en tot aquest temps em sembla injust perquè des de la seua arribada a l'empresa en 2015 ha realitzat un gran treball", ha assegurat el president de l'entitat.

L'edil ha enaltit la gestió de García des de la seua arribada a l'empresa municipal: "Crec que després d'un cicle de cinc anys estem davant una etapa esgotada, per això informaré al consell en els pròxims dies. Perquè l'empresa no es pare fins que es nomene el nou gerent, queda com a responsable el director adjunt", és a dir Toni Martínez.

Grezzi ha assegurat que aquest cessament no té res a veure amb la comissió d'investigació de l'EMT. No obstant això, les conclusions de la comissió d'investigació, l'esborrany de la qual ja està redactat, consideren a García com a responsable que l'empresa municipal no detectara el frau durant els 20 dies (entre el 3 i el 23 del setembre) en els quals la directiva acomiadada va realitzar les 8 transferències de manera irregular al Bank of la China.

El PP demana la dimissió de Grezzi

La portaveu del grup municipal popular, María José Catalá, ha considerat la mesura encertada: "Portem un any demanant responsabilitats i ja no confiàvem en el fins ara equip directiu".

No obstant això, Catalá ha considerat que hi ha unes responsabilitats polítiques que encara no s'han pres en aquest cas i ha sol·licitat la convocatòria d'un consell d'administració. Catalá ha demanat un procés obert per a triar a un nou gerent i no "un amic posat a dit", ja que l'entitat precisa de "un professional que resolga els problemes de gestió i de diàleg social que té l'EMT".

La dirigent popular ha insistit que no se li ha entregat tota la documentació sol·licitada per a poder emetre unes conclusions fiables de la comissió: "En la vessant política l'alcalde ha quedat desacreditat perquè fa poc va defensar la labor del gerent que ara ha sigut destituït i creiem que el regidor Grezzi ha de dimitir també al costat del seu gerent".