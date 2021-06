Ximo Puig pren la iniciativa del pla del nou estadi del València CF i dubta de la possibilitat de tombar-lo

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha fet un pas al davant amb vista a la resposta imminent que ha de donar la Generalitat al València CF després de la petició formal que va fer de pròrroga de l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic dissenyat per a traslladar el Mestalla a canvi d’una avantatjosa requalificació urbanística dels terrenys de l’avinguda d’Aragó.

Fonts consultades per elDiario.es han informat que enmig d’una reunió prevista entre Puig i el conseller d’Economia, Rafa Climent (Compromís), s’ha abordat el tema de l’ATE i en aquest moment el president mateix ha citat el conseller de Política Territorial, Arcadi España (PSPV), perquè se sumara a la trobada.

Tant Climent com España han de decidir amb sengles informes el futur del pla urbanístic i amb aquest moviment Puig ha volgut prendre la iniciativa per saber de primera mà els pros i els contres de les diferents alternatives, és a dir, la pròrroga, la nul·litat o la tercera via avançada per aquest diari, consistent a no concedir la pròrroga, però tampoc tombar l’ATE, una opció que va guanyant enters.

D’aquesta manera, continuaria vigent, tenint en compte que la globalitat del pla caduca el 2025, i s’aplicaria una sanció al València CF pels retards. Al mateix temps, s’avaluaria la possibilitat d’anul·lar el pla si el club incomplira els terminis proposats en la seua petició de pròrroga i que passen per iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022, acabar-lo al desembre del 2023 i reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 per culminar-lo a mitjan 2026.

Amb tot, les diferents fonts consultades han assegurat que en la reunió no s’ha pres cap decisió definitiva, cosa que ja és significativa, tenint en compte que fins fa poques setmanes semblava que l’ATE estava abocada a la nul·litat, fet que ve a indicar que hi ha dubtes sobre aquest tema.

La vicealcaldessa socialista i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va presentar el 17 de maig passat un informe que desaconsella concedir una pròrroga dels terminis de l’ATE i recomana que, en cas que finalment la Generalitat Valenciana decidisca fer efectiva la pròrroga, s’estudie la possibilitat d’aplicar una sanció al València CF per haver incomplit els terminis establits (possibilitat prevista en el document de l’ATE) i que s’exigisquen avals econòmics que garantisquen el compliment dels nous terminis.

Tant la conselleria de Política Territorial com la d’Economia preparen ja els seus informes definitius el contingut dels quals de ben segur es deu haver traçat en una línia conjunta en aquesta trobada. La conselleria de Política Territorial, que dirigeix España, ha de fer un informe vinculant que ha de ser validat per Economia, per la qual cosa totes dues conselleries han d’anar de la mà en la decisió final.

La reunió de dijous es produeix una setmana després de la trobada que van protagonitzar càrrecs de Compromís de Vicepresidència, Economia Sostenible, Política Territorial, Coordinació Institucional i de l’Alcaldia de l’Ajuntament de València en què van abordar aquest assumpte.