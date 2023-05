El próximo presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón: “España empieza a cambiar, es una extraordinaria noticia”

Visiblemente emocionado y al ritmo de 'Libre' de Nino Bravo. Así ha sido recibido en la sede del PP valenciano por decenas de militantes y simpatizantes el vencedor de las elecciones autonómicas y próximo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras desbancar al Gobierno del Botánico ocho años después.

Mazón ha comenzado su comparecencia dando las gracias “a todos los partidos que han participado en estas elecciones y a los apoderados compañeros y compañeras, gracias a todos por haber hecho posible el cambio”. El presidente de los populares valencianos ha mostrado también su agradecimiento “a todos los que han confiado en el PP con una gran y clara victoria, pero también a todos los participantes que no nos han votado, ha sido un día ejemplar para la democracia”.

A continuación, ha anunciado que “a la espera de tener de los resultados definitivos, en el próximo pleno presentaré mi candidatura a presidente Comunitat Valenciana”.

Aplaudido y vitoreado por toda la militancia y simpatizantes a cada frase, Mazón también ha ha agradecido el gesto del presidente Ximo Puig: “He visto que me ha llamado, luego le he devuelto la llamado y aún no hemos podido hablar, pero espero poder conversar con él a lo largo de la noche. También quiero agradecer su participación al resto de candidatos y candidatas”.

Mazón ha comentado que “con el objetivo de dar a la Comunitat Valenciana el Gobierno que se merece, estable y para todos y todas sin excepción, nos hayan votado o no, en los próximos días me dirigiré al resto de fuerzas para garantizar el programa del cambio que los ciudadanos de la han elegido mayoritariamente”.

Mazón ha agradecido también su labor a su secretaria general y candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, por su victoria también en el Ayuntamiento de València. El máximo responsable del PP valenciano ha destacado que el PP ha ganado y podrá gobernar en las cinco primeras ciudades de la Comunitat Valenciana, es decir, en València, Alicante, Castellón, Elx y Torrevieja.

“Junto a mis compañeros de partido y a expensas de lo que suceda en las tres diputaciones es una gran noche, pero solo es la antesala del día de mañana en el que trabajaremos por todos y todas. Esta es una jornada de brazos abiertos para todo el mundo, este partido quiere unir a todos y somos conscientes del reto, del mensaje de los ciudadanos y de la altura de las circunstancias. Vamos a representar a todo el mundo”, ha asegurado.

Por último, ha aprovechado para felicitar “a los compañeros del PP en toda España porque España empieza a cambiar y eso es una extraordinaria noticia”.

Vox pide “revertir las políticas del Botànic”

El candidato de Vox, Carlos Flores, ha asegurado que “Vox va a trabajar para que la Comunidad Valenciana tenga una alternativa, para revertir las políticas del Botànic y para labrar un nuevo futuro”. El dirigente le pide al resto de partidos “que se comporten con la misma lealtad y la misma generosidad con la que Vox se ha comportado”.

Catalá avisa: “Vamos a trabajar para que Feijóo sea presidente”

La vencedora de las elecciones municipales en València y próxima alcaldesa, la popular María José Catalá, ha realizado sus primeras valoraciones en la sede del PP tras confirmarse que el PP vuelve a ser la fuerza más votada de la ciudad con el 36% de los sufragios y 13 concejales, lo que le permitirá arrebatar el Gobierno municipal a Compromís y el PSPV, ocho años después.

Recibida por decenas de afiliados y simpatizantes al grito de “¡alcaldesa, alcaldesa!”, una eufórica Catalá ha dado las gracias “a los 150.000 valencianos que han confiado en el PP, lo que supone 65.000 nuevos votantes más con respecto a 2019”.

Desbordada de alegría y visiblemente emocionada, la popular ha afirmado que “el Partido Popular ha recuperado la alcaldía de València y el próximo 17 de junio habrá un nuevo Gobierno municipal”.

Catalá ha afirmado que ha vuelto “la València líder, la València ilusionada, la València trabajadora, la que cuida los detalles y ambiciona lo mejor para esta preciosa ciudad” y ha añadido: “El cambio llega a la ciudad por encima de ideologías, voy a gobernar para todos y todas, para los que me han votado y para los que no porque esto no va de distritos o de barrios, va de hacer una València líder, de sentido común y de empleo, una ciudad que aspire a ser la segunda de España. Me voy a dejar la piel por esa València”.

A continuación, Catalá ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, para todo el equipo de campaña y para todos los interventores. Por último, ha lanzado un mensaje para la dirección nacional del partido: “Gracias a Alberto Núñez Feijóo por su confianza y al vicesecretario de acción institucional y número 33 de mi lista, Esteban González Pons. A partir de mañana vamos a trabajar para que Feijóo sea presidente del Gobierno”, ha finalizado.