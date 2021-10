València replanteja els pressupostos participatius: 16 milions cada dos anys i prioritzant els barris amb menys inversions

Els pròxims pressupostos participatius de l’Ajuntament de València seran bianuals i reservaran una quantia econòmica per als barris que menys inversions han rebut per aquesta via, o que fins i tot no han rebut ni un sol euro.

Així ho ha explicat a elDiario.es la regidora de Participació socialista, Elisa Valía, que ha comentat que al cap de sis edicions de DecidimVLC toca fer la vista arrere, fer balanç i millorar el procés en la mesura que siga possible: “Ajuntarem aquesta edició amb la de l’any que ve perquè hi haja més temps per a pensar les propostes, per a analitzar-ne la viabilitat i per a executar-les, i de la mateixa manera el pressupost dels dos anys s’ajuntarà en un, per la qual cosa la quantia en inversions per la via de la participació ascendirà a 16 milions d’euros”.

Una altra de les novetats és que una part d’aquests es reservarà per a les zones de la ciutat en què s’han executat menys projectes.

Segons Valía, “hi ha barris que, com que menys habitants o menys capacitat per a mobilitzar-se, tenen menys oportunitats que la resta i per això està fent-se un estudi per a veure en aquests sis anys quines han sigut les zones que menys diners han rebut amb l’objectiu de reservar-los una partida”.

A més, l’edil ha fet una crida a teixir aliances entre les diferents entitats de cada barri o districte, siguen associacions veïnals, comissions falleres o associacions de comerciants entre altres, per acordar actuacions conjuntes i promocionar-les amb la finalitat d’implicar el màxim nombre de persones i d’aquesta manera que les propostes tinguen més possibilitats de prosperar.

En l’última edició de DecidimVLC (exercici 2020-2021) organitzada per districtes, hi van participar quasi 26.500 persones (26.490), cosa que representa un 31,85% més que en l’edició anterior i un 66,54% més que en la del 2018-2019, que també va correspondre a projectes de districtes o pobles com aquesta.

Del total, el 53,50% dels participants van ser dones i el 46,50% homes. Per edats, el 38,86% tenien entre 30 i 44 anys, el 34,11% entre 45 i 59 anys, el 16,55% tenien més de 60 anys i el 10,47% entre 16 i 29 anys.

Només en la fase de votació, que es va produir des del 18 febrer al 7 març passats, van participar 20.611 persones, un 41,85% més respecte dels votants de l’edició anterior, i un 42,59% més que en l’edició del 2018-2019, l’última de projectes de districtes i pobles. El nombre de visites a la plataforma web (decidimvlc.valencia.es) va ser de 225.534 sessions, un 44,22% més que en l’edició anterior i un 119,30% més que en la del 2018-2019, també de projectes de districtes i pobles.