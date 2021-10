Cómo elegir edredón nórdico para la bajada de las temperaturas y 6 modelos ideales

El calor se desvanece y el frío empieza a arreciar, las noches ya no son tan cómodas, sobre todo si no estamos bien preparados. Por lo tanto, puede que sea hora de que desempolvemos -y lavemos- nuestro viejo edredón para calentarnos durante nuestro sueño. Ahora bien, ¿y si no tenemos?

El edredón nórdico es una de las piezas fundamentales de la mayoría de habitaciones desde otoño, cuando se inicia el frío, hasta bien entrada primavera, cuando empieza a desaparecer. Por lo que no es baladí disponer de uno.

Algunos de nosotros, ante este tipo de compras, solemos tender a adquirir lo primero que encontramos y que no resulta caro en exceso. Pero, si estás buscando un edredón nórdico perfecto para ti, puede que sea interesante tener algunas cosas en cuenta.

¿Cuál es el mejor relleno de edredón?

Debe ser una de las preguntas que más nos hacemos cuando escogemos un edredón. ¿Natural o sintético? ¿Plumón, lana, seda, etc… cuál es mejor?

Naturales

1. Plumón

Como es habitual, los rellenos de "pluma" suelen estar compuestos por un porcentaje de estas y de plumón -la diferencia radica en que este segundo es el plumaje que se encuentra bajo las propias plumas-. Estos pueden ser de ganso, oca o de pato.

Son edredones especialmente mullidos y voluminosos, ideales para quienes les gusta sentirse envueltos mientras duermen. Su precio elevado ofrece una pieza que mantiene muy bien el calor sin dárnoslo, es decir, que sudemos.

Sleep ID Classic 👈🏼

Por 105,15 euros, el edredón ID Classic de Sleep puede ser una opción más que suficiente para quienes necesitan una alternativa versátil. Se trata de un edredón para todo el año con un 90% de plumas de pato y un 10% de plumón.

2. Lana

El material natural antiácaros y caliente por excelencia. Depende de la calidad de la lana, el precio puede variar mucho. La lana no es sólo una materia prima.

Se recomienda como un producto saludable y respetuoso con el cuerpo. En el mundo de hoy dominado por fibras sintéticas, las propiedades profilácticas y terapéuticas de la lana se descubrirán de nuevo.

Edredón de lana de merino 👈🏼

100% lana con cobertura 100% de algodón. Su precio es de 74 euros.

3. Seda

Es el material natural más ligero y suave, además de ser antiácaros. No mantiene la temperatura tan bien como el plumón o la lana, por lo que puede ser una buena opción para quienes no sean muy frioleros.

Edredón de seda Since Silk 👈🏼

Edredón Relleno de Seda, 100% natural, seda de morera. Por sus propiedades, la seda es muy resistente a los ácaros y bacterias de forma natural, no produce olores, ni absorbe polvo. Su precio es de 186 euros.

Sintéticos

1. Microfibra

El "sintético" por excelencia. Se trata de un material ligero y suave, a la par que barato, intentado imitar la sensación que da uno de plumón.

Son fáciles de mantener y de lavar, aunque su vida útil no es tan larga. Respecto a la temperatura, aisla bien del frío y puede dar hasta calor. Además, es la mejor opción para quienes sean alérgicos, ya que estos edredones son antiácaros.

Pikolin Home (fibra) 👈🏼

Pero, ¿y si se nos va de presupuesto el plumón? Pikolin ofrece un edredón de fibra antiácaros de 300 gramos de gramaje por 52,68 euros.

Es una alternativa perfecta para esta época y, sobre todo de cara al invierno. Además, como explicamos antes, es mucho más fácil de lavar.

Cuidado con las medidas

El tamaño de un edredón, obviamente, depende del tamaño de nuestro colchón, pero no debe ser exactamente el mismo.

Es decir, si tenemos una cama de 90, no debemos comprar un edredón que coincida con ese tamaño, sino un poco más grande -alrededor de 30 o 40 centímetros- para evitar que entre el frío.

Pikolin Home 👈🏼

Por 115,18 euros, esta es otra opción de relleno natural de la marca Pikolin, una de las más reconocidas en camas y hogar. Se trata de un edredón de plumón de oca en un 92% y 250 gramos de gramaje; es decir, ideal para etapas de frío.

La importancia del gramaje

¿Qué es el gramaje? El gramaje es la medida que indica la capacidad calorífica del edredón, ya que refleja la cantidad de relleno con el que cuenta el edredón.

Se puede hacer una relación entre necesidad y gramaje según lo que busquemos. Para el frío lo ideal es superar los 250 gramos (330/400); para temperaturas medias alrededor de 200 gramos y para el calor hay que evitar superar los 100 gramos.

Abeil Edredón "Dulzura Infinita" 👈🏼

Por 38,75 euros, el edredón "Dulzura Infinita" de Abeil es una opción para quienes buscan aguantar las noches de invierno sin apenas estirar el presupuesto. Un edredón nórdico de 400 gramos de gramaje y de relleno poliéster blanco: 60% cyclafill y 40%, airfill.

