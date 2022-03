Cinco productos para tener la ropa lisa sin necesidad de plancharla

Quien más, quien menos alguna vez ha tenido que ponerse a planchar un vestido, una camisa o bien un pantalón o una chaqueta con cierta urgencia para alguna cita o evento importante. Esto sin tener en cuenta que antaño había determinadas horas para la plancha y, en las casas de mayor poder adquisitivo, incluso había ¡un cuarto para la plancha!

Ahora bien, el ritmo actual de la vida diaria deja poco tiempo para esta actividad. Y tanto mejor, porque no deja de ser una actividad ortopédica, incómoda y desagradable, siempre lidiando con una plancha caliente y el molesto vapor, así como el olor a lino requemado...

Por ello muchos de nosotros y de nosotras hemos dejado de planchar y asumimos, al sacar la ropa de la lavadora y la secadora, que la llevaremos medianamente arrugada y que los demás no se darán cuenta o bien si se dan, no dirán nada, puesto que llevar la ropa sin planchar se ha vuelto un una convención social: yo no miro la tuya y tú no miras la mía.

No obstante, esto no tiene porque ser así, ya que desde hace un tiempo las tecnologías de planchado de las tintorerías han saltado al lineal doméstico de consumo, y hoy en día también las y los consumidores podemos probar las maravillas del vapor caliente sobre la ropa arrugada.

El principio en el que se basa esta técnica es el de que el vapor caliente empapará las fibras naturales (no sintéticas) y, por lo tanto, les dará mayor peso, de modo que se estirarán y al secarse quedarán con una tersura que habrá eliminado las arrugas.

Y así es; desde hace mucho tiempo existen trucos basados en este principio físico, como el de colgar los trajes en la ducha y encenderla con el agua muy caliente para que forme una gran nube de vapor.

Ahora, con objetos como los centros de plancha, los cepillos de vapor y las planchas verticales, no hace falta recurrir a esas tácticas tan y podemos limitarlo a un disparo de vapor focalizado sobre las arrugas que queremos eliminar.

A continuación te proponemos cinco de estos aparatos que te simplificaran mucho la tarea de llevar la ropa bien planchada, como hicieron en otros tiempos tus abuelos y quién sabe si tus padres.

Ufesa GS1700

Plancha de vapor vertical para el hogar y para viaje con una potencia de 1700w para cualquier tipo de telas; proporciona vapor constante de 25 gramos para quitar el pliegue y la arruga de manera fácil y rápida.

Posee un cable de 2 metros de largo y una autonomía de vapor de 20 minutos, gracias a un depósito de agua que tiene una capacidad de 220 ml y se puede extraer fácilmente para recargar. Puede usarse tanto vertical como horizontalmente y está listo para su uso en tan solo 40 segundos.

Rowenta DR8150D1 Access Steam+

Se trata de un cepillo de vapor de mano con una potencia de 1600 W. Se calienta en 40 segundos y el vapor ya está listo. Presenta una suela de múltiples agujeros que distribuyen el vapor de una forma continua y homogénea por las fibras de algodón, seda o lino. El depósito es extraíble y de 190 ml de capacidad.

El cable de 3 metros permite mover el cepillo por todo el tejido, lo cual facilita el estirado vertical mediante vapor; la suela emite calor al tiempo que evita la condensación. Además del vaporizador se incluye un cepillo para tejidos gruesos, otro accesorio para prendas delicadas, un gancho de puerta para colgarlo y una pinza para hacer la raya en pantalones y chaquetas, así como una práctica bolsa para guardarlo todo.

Taurus Sliding Care Non Stop 2500

Se trata de un centro de planchado. Los centros de planchado clásicos son la solución más práctica para quien plancha mucho. Se basan en un cepillo de planchado similar a la boquilla de un aspirador, pero a la inversa: en lugar de succionar, escupe vapor.

Pero su gran ganancia es en cuestiones de ergonomía y planchado más rápido, ya que ofrece una estructura extensible para colgar las prendas mientras les aplicamos vapor. Este modelo en concreto provoca un flujo de vapor continuo y elevado de 130 gramos/min con el que se puede planchar cualquier tipo de prenda y tejido.

El depósito es rellenable de dos litros y posee un largo cable que permite planchar cualquier prenda, cortinas incluidas sin necesidad de descolgarlas.

Philips ComfortTouch Plus GC558/30

Otro centro de planchado que presenta una estructura para colgar las prendas así como la pistola vapor dotada de agujeros por donde sale el flujo que empapa las fibras. La capacidad del tanque es de 1,8 litros y todo el conjunto pesa algo más de cinco kilos.

LG S3MFC

Si queremos dejarnos de complicar la vida de una vez por todas y tenemos dinero para ello, podemos adquirir este armario secador de baja temperatura que nos deja la ropa como el primer día sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada más que colgarla dentro una vez sacada de la lavadora. Sin duda la máquina definitiva para las prendas delicadas y los bolsillos privilegiados.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines