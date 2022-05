Las mejores sandalias de mujer para este verano

El verano ya prácticamente está aquí y, a medida que se acerca, las temperaturas aumentan y el ambiente se reseca. Es por ello que muchos estaremos pensando en desempolvar las sandalias tanto para presumir de nuestros pies como para dejar que estos respiren y evitar que los clásicos zapatos cerrados nos hagan sentir demasiado calor.

Aunque a muchas personas las chanclas les parecen el mejor calzado para verano, lo cierto es que estas son bastante limitadas. Sí, son ideales para ir a la piscina o la playa ya que es muy fácil quitárselas. Ahora bien, a la hora de caminar pueden resultar incómodas porque tienden a provocar tropiezos e incluso salirse en terrenos que no sean planos o asfaltados.

Las sandalias son la mejor opción si queremos un calzado cómodo, abierto y que podamos ponernos en casi cualquier situación. En ConsumoClaro te recomendamos algunos modelos de sandalias para mujer que pueden hacer las delicias de nuestros pies y dejarlos respirar en los días de calor.

Sandalias Zerimar

Las clásicas sandalias de trekking o senderismo. Este modelo de Zerimar fabricado en cuero no sorprenden en ninguno de sus aspectos, pero cumplen a la perfección en todos ellos: ofrecen una plantilla acolchada para facilitar la pisada y evitar daños, suela de goma con gran resistencia y dos cierres en el tobillo y en la zona del empeine. Una gran opción para quienes buscan llevarlas durante largas jornadas.

On the Go de Skechers

Skechers es una de las marcas de calzado con mejor relación calidad/precio y estas sandalias On the Go son una gran opción para aquellas personas que no quieran complicarse la vida. Este modelo de Skechers ofrece un diseño minimalista y sencillo fabricado en cuero y goma para amortiguar el caminar. Eso sí, solo tiene 3 cm de altura en tacón, por lo que pueden resultar incómodas para algunas personas.

Sandalias Curie Mustang

Y no podía faltar un modelo más casual a la par que elegante, de manera que nos lo pudiéramos poner tanto para salir a pasear como para una cena o comida informal. Las sandalias Curie de Mustang, disponible en tres colores -marrón, negro y rosa-, cuenta con un diseño más parecido a una sandalia de tacón pero sin sacrificar comodidad y seguridad.

El tacón, de 5 centímetros de altura, es de tipo bloque (base cuadrangular) por lo que no hay riesgo de caerse o hacerse daño. Además, las Curie de Mustang están fabricadas con materiales sintéticos al 100%, por lo que son una opción vegana.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

