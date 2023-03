Presencia no declarada de cacahuetes en el edulcorante Eritritol de la marca Orinoco

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria de alérgenos sobre el edulcorante Eritritol de la marca Orinoco por posible presencia de trazas de cacahuete y advierte a las personas con alergia a este fruto de que su presencia no está avisada en el etiquetado.

La presencia se ha detectado en una acción de autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y clientes, en cumplimiento de la legislación.

Se trata del producto Edulcorante Eritritol de la marca Orinoco en envases de 250 gramos con números de lote:

Doy-Ery240123

Doy-Ery 250123

Ambos tienen fecha de caducidad de 31 de enero de 2025.

La alerta recomienda a aquellas personas con alergia a cacahuetes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

La distribución origen ha sido a la comunidad autónoma de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. También conviene aclarar que el consumo de este producto en ningún caso supone un riesgo para el resto de la población.

Alergia a los frutos secos

La alergia a los frutos secos es, según la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), una de las alergias alimentarias más frecuentes.

Los datos muestran que la prevalencia se sitúa en torno al 1% de la población. Y listan la avellana como el fruto seco que más problemas de alergia provoca en Europa, y la almendra y la nuez en España.

Como advierte AEPNAA, hay que tener mucho cuidado con los alimentos que puedan contener frutos secos, que se contaminan en el proceso de manipulación por las trazas que puedan contener.

Eritritol, polémica reciente

Un estudio publicado en la revista 'Nature Medicine' asocia el consumo de eritritol con un mayor riesgo de ataque cardiaco o accidente cerebrovascular en aquellas personas con riesgo previo, aunque señala la necesidad de realizar más investigaciones.

Este edulcorante, popularizado en los últimos años como un sustitutivo del azúcar, es considerado seguro por las agencias reguladoras, pero según indican los autores del trabajo “se ha realizado poca investigación sobre sus efectos a largo plazo para la salud”.

El estudio, no obstante, adolece de varias limitaciones, reconocidas por los propios autores. La principal es que los estudios demuestran asociación y no causalidad. Es decir, no se puede afirmar que el consumo de este edulcorante provoque problemas cardiovasculares.

