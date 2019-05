Loach retoma su rabia anticapitalista con un potente filme de denuncia social

La búsqueda de Ken Loach de su tercera Palma de Oro en el Festival de Cannes reposa de nuevo en la denuncia social con "Sorry we missed you", una película en la que el director británico retrata el coste humano del capitalismo.

Como en "I, Daniel Blake" (Yo, Daniel Blake), que le valió el máximo galardón del certamen francés en 2016, la ciudad de Newcastle es el escenario elegido de una acción que gira en torno a una familia de clase media baja, ahogada social y económicamente tras encadenar durante años trabajos precarios.

"Hemos pasado de la seguridad laboral a la inseguridad. La gente puede ser despedida de un día para otro. Hemos intentado ver el efecto de todo ese en el seno de una familia", dijo este viernes el realizador en conferencia de prensa.

Ricky (Kris Hitchen) es un antiguo trabajador de la construcción que perdió su empleo y la posibilidad de una hipoteca con la crisis económica de 2008. La cinta empieza con la descripción de un puesto de repartidor como falso autónomo, que le hace asumir todos los riesgos sin garantías con la esperanza de empezar a respirar un poco.

Unas condiciones, añadió Loach, que podrían aplicarse a mucha gente.

"El empleador no se compromete con cuánto tiempo vas a trabajar o cuánto vas a ganar. Está en la posición de fuerza y es el trabajador el que tiene que explotarse a sí mismo. Es una situación perfecta para las grandes compañías", dijo el cineasta, que consiguió su primera Palma de Oro en 2006 con "The wind that shakes the barley" ("El viento que agita la cebada").

La sobrecarga de trabajo no tarda en tener un efecto demoledor en la relación de Ricky con sus hijos y su mujer (Debbie Honeywood), una asistenta domiciliaria de ancianos y discapacitados cuyo contrato tampoco especifica un número de horas mínimo a la semana.

"Para millones de nosotros, el trabajo nos priva de pasar tiempo con nuestra familia, lo cual es una locura", sostuvo también en Cannes Paul Laverty, su guionista habitual.

La cinta deja poco lugar a la esperanza: la situación de Ricky empieza mal y va a peor, y todos se ven engullidos en una vorágine laboral que acaba teniendo consecuencias tanto a nivel mental como físico.

"Este sistema mata", resumió Loach, que aspiró por primera vez la Palma de Oro, en 1981, con "Looks and smiles" ("Miradas y sonrisas"). El peso que acaba asumiendo el trabajador, añadió, "no es un fallo del capitalismo, sino el capitalismo funcionando a pleno ritmo".

No es un problema de recursos, a su juicio, sino de un mal reparto de los mismos: "Debemos buscar cambios estructurales", apuntó como única solución a esta creciente "uberización" del empleo que la sociedad parece haber aceptado como inexorable.

"Creer en el libre mercado nos lleva a las grandes empresas y a esa competencia por bajar los precios. Esto solo cambiará con una reestructuración fundamental. La única esperanza es un liderazgo de izquierdas", afirmó el director, de 82 años.

Lamentó, no obstante, que haya pocos políticos que defiendan ese cambio y que se ataque a quien intenta devolver el poder a la gente: "No veo a la extrema izquierda. Veo a la extrema derecha y cómo se nutre del odio y del descontento y dice que la culpa es de quien tiene menos que tú, viene de otro país, es diferente".

Laverty se mostró igual de combativo, mostrando delante y detrás de la cámara la sintonía de un equipo cuyo relato convenció y emocionó en Cannes, que el próximo 24 de mayo desvelará el palmarés de esta 72 edición, iniciada el martes.

En liza están otras 20 cintas, incluida la española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, que este viernes tendrá su proyección de gala y el habitual desfile por la alfombra roja por el Palacio de Festivales con el reparto del filme.