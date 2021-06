El año de Pol Granch, de la música a la TV: "Entré en 'Élite' muy cagado"

Madrid, 13 jun (EFE).- La victoria de Pol Granch en el programa de talentos "Factor X" fue el primer síntoma de que había una estrella en ciernes en él, con una personalidad muy marcada que dejó asomar en su debut discográfico y que ahora parece a punto de explotar con nuevas canciones y su salto a "Élite", una de las grandes series de la ficción mundial.

"No me creo nada de lo que está pasando. Estamos a tope entre unas cosas y otras y por eso creo que este es el primer año de Pol Granch en serio", comenta en una charla con Efe, antes de reconocer que su transición al mundo de la interpretación no ha sido fácil. "Entré muy cagado, porque es otro mundo, pero he ido aprendiendo de todos y ahora me siento más cómodo", apunta.

La historia pública de Pablo Grandjean (Madrid, 1998) arranca con su participación en la primera y única edición del concurso "Factor X España" en 2018, tutelado por Laura Pausini y versionando de una manera muy personal temas como "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega o "La quiero a morir" de Francis Cabrel.

Tras su victoria, llegaron los primeros temas compuestos por él, como "Late", también para otros artistas como Sergio Dalma, hasta la publicación en 2020 de su primer LP, "Tengo que calmarme" (Sony), un título que decía mucho de su personalidad y de su momento.

"Todo me venía de sopetón, era una locura de vivir el día a día. Ahora puedo ver dónde estoy y pensar en el proyecto a futuro", afirma, algo que achaca a la madurez, el aprendizaje, una mejor comunicación con su equipo y la covid-19, que le ha hecho "poner los pies aún más en el suelo" más para darse cuenta de dónde está. "Y hasta dónde puedo llegar", apostilla.

Uno de esos lugares de destino ha sido "Élite", concretamente su cuarta temporada, que se estrena el próximo 18 de julio con él como parte de su elenco sin apenas nociones de interpretación en su currículum.

"En broma hablábamos con el equipo de que yo pegaba mucho en la serie. Me llegó una oferta, pero después de la prueba me dijeron que no. Entonces sacamos el disco con esos vídeos en plano secuencia y algo debieron ver, porque me volvieron a llamar", rememora.