Los autorretratos de Lucian Freud desnudan la intimidad del artista británico

Dos trabajadoras de la galería posan junto a las obras "Man's Head Self Portrait III" (i), "Man's Head Self Portrait I" (c) y "Man's Head Self Portrait II" (d) (1963) del artista británico Lucien Freud en el presentación de la exposición "Lucien Freud: The Self-portraits", este miércoles, en la Royal Academy of Arts de Londres (R. Unido). La muestra aúna sus mejores autorretratos, muchos de ellos nunca expuestos al público, y podrá visitarse del 27 de octubre al 26 de enero de 2020. EFE