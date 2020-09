Acaba el Festival de San Sebastián 2020: las películas (y una serie) que debes apuntar en tu calendario

"Muchas gracias por venir al cine". Después de 9 días de Festival de San Sebastián, esta ha sido la frase que, antes de cada película, se ha proyectado en las salas junto con las medidas preventivas contra el coronavirus. Un agradecimiento que hay que hacerle de vuelta a la organización del certamen, tanto por haber apostado por sacarlo adelante en un año como este como por la determinación a la hora de obligar a seguir sus indicaciones. Y sobre todo, por haber demostrado que el cine sigue muy vivo, que el coronavirus no está aplacando las historias y que la cultura es segura.

Si en la primera mitad del evento la gran protagonista fue Druk de Thomas Vinterbeg, la segunda ha contado con títulos tan destacados como la nueva película de Antonio Méndez Esparza, Courtroom 3h, que se introduce en la sala de un juzgado estadounidense especializado en casos de familias acusadas de abuso, abandono o negligencia con los menores. El documental ha competido en la Sección Oficial, donde la polémica se la ha ganado Beginning, de la directora georgiana Dea Kulumbehashvili; mientras que con más ahínco ha sido recibida la nueva cinta de Naomi Kawase, True Mothers, un intimista y emotivo relato sobre la imposibilidad de tener hijos y la adopción.

Eso sí, fuera de la competición reina del evento, El Agente Topo de Maite Alberdi y Nunca, casi nunca, a veces, siempre de Eliza Hittman, han sido dos de las propuestas más aplaudidas y generosas con el espectador. La primera, por su puesta en alza de los mayores a través de su divertida aproximación a las residencias; y la segunda, por mostrar el aborto a través de dos adolescentes que viajan a Nueva York para que una de ellas pueda interrumpir voluntariamente su embarazo. Y con ello, componer un relato que no decora, pero sí evidencia lo hostil que es el mundo para las mujeres.

Courtroom 3H

La tercera película de Antonio Méndez Esparza (Aquí y allá, La vida y nada más) se instala en el Tribunal de Familia Unificado de Tallahasee (Florida), un juzgado especializado en casos en los que hay menores implicados. Las familias entran en esta corte cuando han sido acusadas de abuso, abandono o negligencia con los pequeños, y lo que este aséptico documental recoge es cómo se decide qué es lo mejor para ellos. Con unas cámaras que no han sido colocadas al azar pero que se limitan a ser un testigo más de lo allí acontecido, el visionado de la película es sorprendente, por momentos desolador y muy frío. Y precisamente por ello es por lo que consigue generar una reacción inmediata en el espectador, que asiste sin manipulación ni provocación alguna a las causas. Se le permite que establezca sus propias conclusiones -o haga sus propias preguntas-, tras conocer una lista de casos entre los que también hay finales felices.

El cineasta ha tenido que seleccionar entre casi doscientas horas de metraje divididas en dos partes. Una primera sobre las vistas orales, en las que diferentes familias desestructuradas exponen sus angustiantes y desamparados contextos; y una segunda en la que se centra en varias de ellas para permitirnos escuchar los testimonios de todos los implicados. Para muchos no habrá segundas oportunidades, un "lujo" que quienes menos recursos tienen, pocas veces se pueden permitir.

¿Cuándo se estrena? Courtoom 3H puede verse en cines desde el pasado viernes 25 de septiembre.

Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Las palabras que dan título a la película de Eliza Hittman, vista en la sección de Perlas, son las opciones con las que su protagonista Autum (Sidney Flanigan), ha de responder a un cuestionario sobre su actividad sexual. Una joven que se ha quedado embarazada y que emprende un viaje junto a su prima Skylar a Nueva York para poder abortar. En su Pennsylvania natal, ambas trabajan como cajeras de un supermercado, para un jefe que no tiembla al excederse y besarles las manos cuando les entrega el dinero de la caja. La película fue Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín y Premio Especial del Jurado en Sundance. Dos galardones que avalan la singularidad de este áspero retrato de sororidad, con una adolescencia acosada como protagonista.

Los silencios y las miradas (perdidas, de complicidad, ternura y miedo) son los que dialogan en este largometraje que habla de un proceso tan profundamente complejo y difícil de explicar como la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí se ha optado por seguir a quien va a ejercerlo con una cámara que consigue capturar el dolor y las consecuencias psicológicas del durante. Y todo desde una contención que sobrecoge, sin excederse ni juzgar lo que está ocurriendo, deteniéndose, eso sí, a celebrar la empatía y el apoyo que se ofrecen las dos amigas.

¿Cuándo se estrena? La película llegó a los cines el pasado 25 de septiembre.

Sentimental

Cesc Gay ya había demostrado con creces su talento para escribir guiones. Tras películas como En la ciudad, Ficción y Truman, por la que se llevó dos Premios Goya, no era de extrañar que con la siguiente fuera a seguir derrochando capacidad para coreografiar las palabras con las emociones. El resultado es Sentimental, cinta basada en su obra de teatro Los vecinos de arriba, que precisando únicamente de cuatro personajes y un escenario, consigue anclar en la butaca para asistir a una divertida, subida de tono y reveladora velada entre compañeros de edificio. Ana (Griselda Siciliani) y Julio (Javier Cámara) son los anfitriones, mientras que Salva (Antonio San Juan) y Laura (Belén Cuesta) los invitados.

El ambiente ya está caldeado cuando llegan pues el timbre interrumpe una discusión, y seguirá tensándose al hablar sobre temas "complicados", para derivar en catarsis. Uno de los grandes aciertos del filme, sino el que más, es conseguir generar comedia sobre aquello que nos amarga en nuestro día a día (falta de lívido e intimidad, el estrés por el trabajo, la soledad, las inseguridades, el aburrimiento), incluyendo al espectador en el relato con situaciones con las que sentirse identificado y logrando medir el nivel de carcajada interna para que cuando llegue el momento de ponerse serios, la bofetada sea aún más realista. Y así, una cena con dos personas prácticamente desconocidas se puede convertir en la mejor terapia para una de tantas parejas que ha dejado que el tiempo y las rencillas les pasen por encima. Sin tocarse.

¿Cuándo se estrena? El largometraje se estrenará en salas el 30 de octubre.

El Agente Topo

Azotados por una pandemia mundial que está siendo especialmente violenta con nuestros mayores, El Agente Topo se erige como regalo. Maite Alberdi (La once, Los niños) se adentra con este documental en una residencia para mostrar los entresijos, el cariño, la verdad y la inmensa vida que también hay en ellas. A través de un protagonista, Rómulo, que es contratado para infiltrarse en una y descubrir si se están produciendo robos, este particular detective sirve de guía que recorre las historias de sus compañeras y nuevas amigas.

Una misión ante la que en seguida quedar prendado de su carisma y buena voluntad. Reveladora, conmovedora y divertida, se detiene en capturar la luz y el color del centro. Personas a las que nadie visita, que cada día intentan escaparse, las que ya no pueden hablar, y las que mueren aparecen igualmente; pero no para centrarse en el drama, sino rindiendo homenaje con ingenio, alegría y dejando que sean ellos quienes hablen, escuchen y reflexionen. Un retrato fresco y conmovedor sobre una generación muy castigada, y a la que se agradece ver así en pantalla. El filme, incluido entre las Perlas del certamen donostiarra, ha sido elegido por Chile para participar en los próximos Premios Goya.

¿Cuándo se estrena? El lanzamiento de El Agente Topo está previsto para diciembre de 2020.

Falling

Viggo Mortensen ha sido uno de los grandes protagonistas del Festival tras haber sido galardonado con el Premio Donostia y haber presentado su primera película, Falling. Una ópera prima que reflexiona sobre cómo gestionar el cuidado de nuestros mayores que dejan de ser autosuficientes y, sobre todo, cuando estos no se han portado demasiado bien durante su vida. Aquí el padre en cuestión es un granjero -brillantemente encarnado por Lance Henriksen- muy conservador, autoritario, homófobo, machista y manipulador, que va a visitar a su hijo (interpretado por el propio Mortensen), un hombre homosexual que vive con su marido y su hija adoptiva.

La película combina el tiempo presente con recuerdos del pasado, a través de los que conocemos que su cuestionable actitud viene de lejos: mala leche, autoritarismo y juzgar constantemente a su propia familia. Precisamente por ello, la película acaba pecando de repetitiva, al extenderse durante cerca de dos horas siguiendo a unos personajes que ya no tienen margen de mejora ni evolución. La demencia no es cómoda, sufrirla y convivir con ella menos, pero no por ello parece que vaya a ser fácil evitarla. Tampoco llega con manual de instrucciones, que ni mucho menos es lo que la cinta pretende ofrecer, pero es cierto que sí atrapa y desgarra saber que alcanzado ese momento, ya nada va a cambiar. La muerte acabará llegando, no sabemos cuándo. El "hasta entonces" cargado de incertidumbre es lo que en gran parte retrata este debut.

¿Cuándo se estrena? Falling se verá en los cines a partir del 2 de octubre.

Antidisturbios

En la edición del Festival que más series ha acogido hasta la fecha, Antidisturbios ha sido la gran protagonista de la segunda mitad del certamen. La ficción escrita por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña es un ejercicio de contundencia, riesgo y violencia. La producción se centra en cómo es el día a día de siete policías a los que, más allá de ver ejerciendo su profesión, conocemos en sus regresos a casa, su relación con sus familias y sus propios jefes. También cómo no dejan de ser el eslabón de una cadena que no les permite tomar sus propias decisiones y que en alguna ocasión les obligarán a no ir preparados para las misiones encomendadas. Ya sea por falta de apoyo o de tiempo. Por supuesto, no faltan los porrazos, los desalojos de estos habituales "villanos", a los que tampoco aquí han convertido en mártires o héroes, lo que hacen es dejar las conclusiones para quienes la vean, aunque no sean las que en un principio habrían querido extraer.

Raúl Arévalo, Álex García, Roberto Álamo, Hovik Keuchkerian, Raúl Prieto y Patrick Criado componen el grupo de Antidisturbios, compartiendo protagonismo con una Vicky Luengo como una agente de servicios internos que investiga un caso en el que todos ellos están implicados. La serie está contada en forma de thriller y con un ritmo que no siempre se detiene en las sombras que posteriormente esclarecerán la verdad sobre lo sucedido. No todos los puntos de vista son igual de abrazados en la sociedad, y precisamente por ello, mimetizarse con sus miradas permite radiografiar, en este caso, cómo la violencia se ejerce privada y públicamente, y cómo realmente está instaurada en un sistema que aunque muchas veces la condene, es quien la genera.

¿Cuándo se estrena? La serie estará disponible en Movistar a partir del 16 de octubre.