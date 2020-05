La desescalada en los cines: ¿sin estrenos en toda España hasta que vuelvan a abrir las salas de Barcelona y Madrid?

Las empresas distrubuidoras son, en la industria del cine, las que adquieren el derecho a proyectar películas. Pagan por ellas muchas veces por adelantado para que los cines tengan títulos que estrenar en las salas y, en mitad de la crisis del coronavirus, tienen sus dudas con respecto a sus opciones reales de retomar el negocio en los próximos meses.

Según en plan de desescalada, para volver a las salas de cine y teatro los ciudadanos tendremos que esperar a que nuestra provincia esté en la fase dos. Pero como sabemos, la desescalada tendrá una aplicación asimétrica, lo que puede significar que las salas de cine de, pongamos, Murcia, abran antes que las de Madrid o Barcelona. Esto es un problema para las distribuidoras.

"Creo que tanto los distribuidores como los exhibidores estaremos de acuerdo en que hacer la desescalada por provincias o comunidades autónomas, para los cines, no es una medida efectiva", opina Enrique Costa, distribuidor de Avalon. "El propio cine de Vigo, Murcia o Valencia es consciente de que los distribuidores no podemos estrenar solamente en esas ciudades sin tener en cuenta Madrid y Barcelona, que al final representan más del 45% del Box Office [ingresos por taquilla] de las películas. Eso es fundamental para la facturación y la recuperación de las inversiones", sentencia el distribuidor.

Avalon, sin ir más lejos, tenía planeados estrenos importantes para estos meses. Entre ellos Under the Skin, la película de culto de Jonathan Glazer que llegaría aquí seis años después de su estreno en Estados Unidos, o El glorioso caos de la vida de Shannon Murphy, que estuvo en los festivales de Venecia y Gijón. Sin olvidar Matthias & Maxime de Xavier Dolan, cuyo preestreno decidieron celebrar online con Filmin como plataforma aliada. Además de la recuperación de Solo nos queda bailar, que se estrenó en febrero en cines y que llega a las plataformas VOD este viernes.

"Aquí hay un problema: cuando tú distribuyes una película, generalmente lo haces a nivel nacional porque las campañas de marketing y comunicación son nacionales", explica Enrique González Kühn, distribuidor de Caramel Films. "Estrenar en un cine antes y en otro después lo complica todo. Me parece que nadie va estrenar una película si solo pueden abrir los cines de Canarias, por poner un ejemplo".

Según él, "nadie estrenará una película como Dios manda si no es a nivel nacional porque no tiene sentido. No hablo por las salas, pero creo que las películas empezarán a salir cuando estén todos abiertos". Y añade que "esto volverá a moverse cuando se acabe la desescalada especialmente en ciudades grandes como Madrid y Barcelona. Ciudades en las que, justamente, más ha golpeado el coronavirus. Ellas serán las que marquen la pauta".

Personas haciendo cola en los Cines Callao durante una Fiesta del Cine EFE

Las dudas de la reapertura

Otra de las condiciones de la reapertura en cuanto la provincia en cuestión esté en fase gira en torno al hecho de que las salas, auditorios y espacios similares tendrán que ofrecer al público siempre una butaca preasignada, y llevar a cabo su actividad con una limitación de un tercio de su aforo. Pero, ¿tiene sentido abrir un cine con solo la tercera parte de butacas disponibles?

"Se está intentando demostrar que en los cines pasa como con la hostelería, que no es demasiado viable abrir con un tercio del aforo", afirma Costa. En el sector de la hostelería, la medida generó múltiples quejas por parte de los hosteleros a finales de abril. A principios de mayo, el Ejecutivo ya lo había planteado de otra forma: las terrazas podrán abrir al 50% y permitir reuniones de hasta diez personas a partir del 11 de mayo, si la provincia está en fase uno.

"Desde el sector del cine, quisiéramos conseguir ese 50% de aforo, porque el 30% provocará perdidas para todos los agentes del sector, tanto para el exhibidor como para el distribuidor. Y si no, pues no hace falta abrir en la fase dos, ya vamos viendo", reflexiona el distribuidor de Avalon. "Yo creo que con un 30% de aforo muchos cines no van a abrir", coincide por su parte González Kühn. El distribuidor de Caramel Films cuenta que en su caso "las vidas de una película siguen siendo las de siempre: primero la vemos en cines, luego VOD y formato doméstico, y finalmente televisiones. Pero si no estreno se me rompe la cadena", y es por eso "lo que está claro es que si yo tenía pensado estrenar doce películas este año, de momento he estrenado una. Se ha parado todo, ¿Cuándo voy a volver a estrenar? No lo sé".

"La asimetría por provincias y el aforo del 30% pueden suponer una grave dificultad a la hora de estrenar películas", subraya Costa, "porque no es rentable y eso es una realidad dentro de la distribución independientre de este país".

Cine Urgel de Barcelona, cerrado hace años EFE

Un futuro pendiente de los estudios y los festivales

Las fechas de la reapertura y la vuelta a la normalidad en los cines están aún en el aire. La industria del cine depende de los distintos mercados audiovisuales del mundo, vinculados entre sí. Si una película de un gran estudio no se estrena en Norteamérica, tampoco se va a estrenar aquí, mucho menos antes que allí.

Este periódico se ha puesto en contacto con el área de distribución de Sony, Fox o Warner para corroborar sus impresiones sobre el plan de desescalada en España, pero ninguna ha realizado declaraciones. Sin embargo, y a pesar de su silencio, en el terreno internacional no son pocos los que ven el 17 de julio como la fecha clave: es cuando está previsto el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan y primera superproducción en estrenarse tras la crisis del coronavirus.

"La película de Nolan se podría convertir en la primera muestra de si la reapertura de cines tal y como se ha establecido funciona o no", opina Costa. Para el distribuidor de Avalon "una película de un gran estudio como esta, es el tipo de título que le crea el interés al espectador: sin los estudios es difícil conseguir ese gancho final que atrae a un público más de masas".

"No puedo hablar por las majors, pero según mi experiencia en la distribución independiente, el mercado español no es lo suficientemente potente por sí solo para hacer estrenos mundiales", sostiene Costa en el caso de que los cines abriesen antes en nuestro país que en Estados Unidos. Sea como fuere, "nosotros vamos a ir de la mano de los exhibidores, intentando ayudar y abasteciendo a los cines de películas nuevas", defiende.

Pero para seguir abasteciendo de nuevos títulos a las salas, se necesitan precisamente eso: títulos. Películas que, muchas veces, se adquieren y negocian en mercados como Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián. Todos ellos festivales de clase A que, menos el último, se han visto afectados por el coronavirus. Fenómenos como Los miserables de Ladj Ly o Parásitos de Bong Joon-ho, por poner ejemplos, se estrenaron en nuestro país porque se adquirieron en Cannes. ¿Cuántas Parásitos hemos dejado de ver por el coronavirus?

"Todos tenemos películas que se precompran en festivales. Películas ya preparadas y pagadas, pendientes de estrenar", explica González Kühn. El distribuidor de Caramel Films cuenta que "en los mercados de estos festivales se juntan productores, distribuidores y creadores con proyectos que muchas veces se prevenden. Y todo eso ahora está parado". Pero apunta otra fecha: la celebración del festival del Donostia Zinemaldia en septiembre. "Con Venecia no sabemos lo que va a pasar, pero nos queda San Sebastián, que si se celebra será el primer festival de clase A de este año en toda Europa y, por tanto, el primer encuentro de profesionales del sector. Va a tener un peso muy importante este año".

Según González Kühn, julio no es precisamente la fecha ideal para la reapertura de cines españoles pues "la afluencia en verano es baja". Pero al margen del cuándo y el cómo, "la clave aquí es que el público vuelva, sea con el aforo que sea. Si la gente acude a los cines cuando vuelvan a abrir, se estrenarán películas. Si no... quién sabe".