'El Día D': la webserie que imagina cómo habría sido un golpe de Estado durante el confinamiento

"Anoche acordamos que al 'preparado' mejor no tocarlo de momento, hasta que no esté cerrado. Todo esto le viene grande. Está bloqueado, el pobrecito", dice uno de los protagonistas de El Día D en el primer episodio. Es fácil reconocer que se refiere al monarca, pero no es tan sencillo saber qué traman exactamente los personajes que vemos en la pantalla. En esta intriga se teje un golpe de Estado cuando menos lo esperamos: en pleno confinamiento.

Esta es la premisa de El Día D, webserie escrita y dirigida por Eugenio Amaya. Una serie de política ficción interpretada por la compañía teatral extremeña Aran Dramática, en la que el autor de obras como Anomia imagina la gestación de un golpe de Estado durante los primeros momentos del Estado de Alarma, con el Covid-19 causando estragos en el país.

Se trata de una iniciativa que Eugenio Amaya puso en marcha desde casa, tratando de hacer ficción a partir de la realidad y aprovechar un formato, el de las videollamadas, que se ha hecho popular como resultado del confinamiento. Algo novedoso para la compañía, que ha tenido que enfrentarse a un formato al que no estaba acostumbrada, pero que en el fondo comparte espíritu con Anomia, coproducción con el Centro Dramático Nacional, que fue todo un éxito de crítica y público.

Anomia reflexionaba sobre la corrupción política en la época de la burbuja inmobiliaria. Una obra que aportaba "un punto de vista nuevo" sobre el tema, tal y como lo definía Toni Polo en este mismo periódico. "Eugenio Amaya nos coloca tras el agujero de una cerradura a través del cual asistimos a una auténtica conjura entre la cúpula de un partido político municipal para tapar un caso de corrupción antes de que comience la campaña electoral. En suma, una obra realista, cruda y desesperante".

En ese mismo sentido funciona El Día D: una serie que mantiene un delicado equilibrio entre la inteligente crítica política y el thriller conspiranoico, pasando por la siempre inquietante exploración de las cloacas del poder.

"El reto es suscitar el interés del espectador y mantenerlo a lo largo de los 14 episodios de, aproximadamente, siete minutos", cuenta el propio Amaya. El Día D se estrenó el pasado 15 de junio y el último episodio se emitió el jueves 2 de julio. Ahora se puede ver íntegra y en abierto en el canal de YouTube de Aran Dramática.

Según su director, "la idea surge de la evocación de una película de los años sesenta, dirigida por John Frankenheimer, 7 días de mayo, que especulaba sobre un posible golpe de Estado en los Estados Unidos durante la guerra fría". Eugenio Amaya opina que el Estado de Alarma, el confinamiento y la supresión de las representaciones teatrales en condiciones normales, han propiciado la búsqueda de alternativas para afrontar el parón y mantenerse vivos y relevantes de cara a la sociedad.

El tema de la webserie es consecuencia de la crispación política y los efectos del coronavirus en la población. "De vez en cuando, conviene recrear el clima sociopolítico que afecta a nuestras vidas y contribuir a reflexionar sobre ello a través de una narración que le resulte interesante y entretenida al espectador", dice Amaya.

"Puede parecer osado atreverse a contar una historia de impacto a través del formato elegido y con solo seis intérpretes", destaca Amaya, "pero este desafío se hace viable gracias al talento y compromiso del reparto y el equipo técnico. Esperamos que los espectadores disfruten de esta experiencia, mientras nos preparamos para volver a los escenarios".

El Día D está protagonizada por Pablo Bigeriego, María Luisa Borruel, Santi Senso, Quino Díez, Maite Vallecillo y Pilar Brinquete. El equipo técnico está compuesto por Jorge Moraga, Koke Rodríguez, On.Graphics y Manuela Vázquez.