La muestra de "Picasso en Uruguay" cierra con un "disparate" de 185.000 visitas

La muestra "Picasso en Uruguay" cierra este sábado después de 90 días en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) de Montevideo con un total estimado de 185.000 visitas, cifra que el director de la pinacoteca, Enrique Aguerre, describió como "un disparate".

El experto recalcó que esta cifra es inmensa si se tiene en cuenta que el país suramericano está habitado por solo 3,4 millones de personas.

"La exposición de William Turner, que fue muy visitada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, tuvo un poco más de 170.000 visitantes. Y Argentina tiene diez veces más población que Uruguay", ejemplificó Aguerre para explicar la inmensidad de las visitas.

En ese sentido, el director detalló que el hecho que esta exposición -que combina veintiséis cuadros de las distintas facetas del pintor español Pablo Picasso, siete esculturas, cuatro cerámicas, un grabado, tres dibujos y una acuarela cedidos por los museos Picasso de París y Barcelona- haya tenido tanto éxito es porque no se trata de una exposición itinerante.

"Es uno de los atractivos de las exposiciones", recalcó y explicó que es por ello que era común escuchar diversos idiomas en la gran sala que alberga el trabajo del genio malagueño.

Otro de los hitos de esta muestra es que fue la primera vez en 180 años que un museo público cobrara entrada en Uruguay.

"Vendimos más de 57.000 entradas. Lo cual también es absolutamente un récord", anunció Aguerre, que, además, explicó que entraron sin pagar "más de 50.000 estudiantes" y que otro tanto lo hizo durante "los martes de cortesía".

Pese a no tener aún la recaudación total, dijo que este beneficio no llega a cubrir el "gasto total" que supuso la muestra, pero que esto no les afecta pues el MNAV vio la posibilidad de montar este proyecto como una "inversión a la cultura" no como una manera de enriquecerse.

Las universitarias Candela Montes y Lucía Vera se desplazaron a la gran sala de la segunda planta del museo para ver el acervo del rey del cubismo antes de que sus obras vuelvan al viejo continente.

"Para mí es muy interesante poder ver a este artista que es tan reconocido mundial e internacionalmente en nuestro país, que es muy chiquito y nunca imaginamos que podría llegar acá", dijo ilusionada Vera.

Por su parte, la maestra de literatura Miriam Villar aprovecha las últimas horas de la exposición para volver a ver "Picasso en Uruguay" en su ciudad.

Villar dijo que se enamoró del estilo del pintor cuando vio sus obras en el Museo Picasso Málaga (España).

"Me fascina de Picasso esa capacidad de admirar el clasicismo, sabe trabajar como (artista) plástico y tiene la obsesión de la innovación", detalló y explicó que de "Picasso en Uruguay" su obra favorita es la reinterpretación de "Las meninas", de Diego Velázquez.