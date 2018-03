Fabra dice que en nombre de Costa le enviaron al Bigotes: "hizo un presupuesto ocho veces superior y ni le contesté"

Carlos Fabra asegura que sólo tuvo un contacto con Álvaro Pérez, El Bigotes. Hasta ha fingido no recordar el apellido del cabecilla valenciano de la trama Gürtel este jueves en la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la gestión de las instituciones feriales. El expresidente de la Diputación de Castellón, condenado a cuatro años por delitos fiscales que le llevaron a prisión, ha explicado que "alguien" del partido le llamó para pedirle que recibiera al responsable de Orange Market para organizar un stand de Fitur en 2009 para la feria del año siguiente.

"Me llamaron del partido en Valencia para decir que había que recibir a este señor. Nos hizo un presupuesto que era ocho veces superior al que teníamos nosotros y ni siquiera le contesté", ha dicho. El responsable del partido que hizo la recomendación -aunque no la llamada-, era Ricardo Costa, ha señalado Fabra, que dice que antes de esa llamada no sabía nada de Orange Market.

El expresidente de la Diputación de Castellón ha dicho que tenía "libertad absoluta en Castellón. Mandaba y mucho". Para hacer proyectos, los empresarios hablaban con él, ha señalado. "En Valencia mandaban Zaplana y Camps y Barberá mandaba en la Comunidad Valenciana por encima de todos".

"Conozco perfectamente a Camps y pondría la mano en el fuego 20 veces por él. Me parece que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida", ha declarado Fabra a los periodistas antes de entrar en la comisión.

Preguntado por si considera que Ricardo Costa ha mentido al señalar a Camps en la financiación ilegal del PP valenciano, Fabra ha respondido: "Yo no he dicho eso. Me parece legítimo que cada uno utilice las cosas en relación con su sistema de defensa. No he dicho que mienta o no. Digo simplemente que confío en Camps absolutamente".

Fabra ha añadido que procura llamar a Camps por teléfono cada 15 ó 20 días para mandarle un abrazo "muy fuerte" y "muy bien". "Es de las pocas personas del PP con las que tengo relación", ha aseverado.