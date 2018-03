Ripoll dice que fue el alcalde de La Nucia quien le sugirió que contratara con Orange Market una gala de deportes

El expresidente de la Diputación de Alicante y del PP de la misma provincia, el tercer barón popular que pasa este jueves por les Corts, ha seguido la línea de sus antecesores en la comisión de investigación de los recintos feriales. José Joaquín Ripoll, oposición a Francisco Camps en el partido, fue presidente provincial hasta que dimitió en 2011 por su imputación en el 'Caso Brugal'.

Ripoll ha negado vinculación de la institución que dirigía con Orange Market, la empresa de los cabecillas de la trama Gürtel, pese a que el diputado de deportes aparece citado en las grabaciones. En concreto, en una conversación, Correa comenta que el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, diputado de deportes entonces vicepresidente actual de la Diputación con César Sánchez, les organiza una fiesta: "Bernabé nos dijo que montaba una de puta madre con tías en su pueblo". Más adelante, y según ha reconocido el propio Ripoll, se pelearon.

Preguntado por la diputada de Compromís Mireia Mollà, el expresidente provincial ha dicho que Bernabé Cano le sugirió que contratara con Orange Market para organizar una gala deportiva en Alicante y un acto electoral del partido. "El diputado de deporte [Bernabé Cano] quiso que [Orange Market] hicieran la gala y lo otro entra en el ámbito en el partido. Como presidente provincial consideré que en aquel congreso, que era de confrontación, apuramos hasta las últimas la decisión", ha dicho Ripoll. "No autoricé ni un acto ni otro y no le voy a decir otras cosas porque no son motivo de esta comisión", ha añadido el expresidente provincial.

El congreso del PP provincial de 2008 aupó a Ripoll como líder alicantino frente a Manuel Pérez Fenoll, el candidato de Francisco Camps por una diferencia de cinco votos.

Posteriormente, el PP de la provincia de Alicante pagó 12.000 euros a Orange Market por un acto de Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, en el puerto, el 24 de febrero de 2007. "Nos pidieron que lo pusiéramos como gasto nuestro" ha dicho Ripoll, quien dice que la organización provincial no costeó ese gasto. "El acto no lo organizó la dirección provincial pero nos pidieron que lo incluyéramos en las cuentas electoral. No sé si lo hizo la local o la autonómica. Me hace hablar de cosas que no son de esta comisión. No participamos como dirección provincial, pero se hizo en Alicante y se incluyó en el resumen de gastos electorales", ha señalado.