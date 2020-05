Ribó critica al Gobierno por el cambio de criterios para pasar a la fase 1 y pide explicaciones por escrito al ministro de Sanidad

"Aclarémonos: o bien pasamos de fase porque estamos mejor o bien se nos otorga una cantidad económica mayor para hacer frente a la COVID-19 si es que no estamos mejor; pero lo que no vale es que cuando se habla de dinero estamos muy bien, y cuando se habla de pasar de fase resulta que no estamos tan bien".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha exigido este lunes conocer las razones por las que la ciudad ha quedado excluida del paso de la Fase 0 a la Fase 1 en el proceso de ‘desescalada’ del confinamiento, pese a que los datos de número de contagios, plazas médicas y hospitalarias y movilidad parecían indicar lo contrario, según las autoridades sanitarias autonómicas.

El alcalde ha atendido a los medios de comunicación al término de la sesión plenaria extraordinaria de hoy, en la que se ha aprobado la constitución de la Comisión no permanente para la Reconstrucción de la ciudad, y ha respondido a las preguntas de los informadores.

Ribó ha lamentado "la gran decepción que quedarnos en la Fase 0 ha supuesto para muchas personas, entre las que me incluyo –ha subrayado- una decepción que tiene serias consecuencias económicas".

Ha indicado que "no queremos pasar de fase a toda costa, porque lo primero que hay cuidar es la salud de las personas, pero hay incongruencias que no entendemos".

Por ello ha exigido conocer los motivos de la decisión del Gobierno central, y ha argumentado que "ya llueve sobre mojado: se suponía que estábamos para pasar de fase, según las autoridades sanitarias autonómicas, pero no sabemos exactamente cuáles han sido los motivos de las autoridades sanitarias del Gobierno de España para no hacerlo".

El alcalde ha recordado que cuando días atrás se distribuyó el fondo de los 16.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia –de los cuales 10.000 para hacer frente a la crisis sanitaria-, "la Comunitat Valenciana se quedó de nuevo a la cola porque, al parecer, estábamos bien. Pero estar bien para unas cosas y no para otras no puede ser: se refleja una evidente falta de transparencia y de claridad de criterios".

Joan Ribó ha subrayado la importancia de pasar o no de Fase por su elevado impacto social y económico sobre numerosos sectores, como el comercio, el turismo o las pymes.

"Sabemos que no hemos de pasar de fase a toda costa; no decimos que la economía sea lo primero, pero se habían generado correcta o incorrectamente unas expectativas que las autoridades sanitarias nos tendrán que explicar".

Tal como ha argumentado el alcalde, desde el principio deberían haberse señalado de manera exacta los criterios técnicos para cambiar de fase, y por eso ha demandado al Ministerio de Sanidad que haga pública su valoración.

"No se pueden dejar las cosas como están: si no estamos para cambiar de fase, queremos saber con números por qué". Según el alcalde de València la claridad total es "el único mecanismo posible para generar confianza entre las administraciones y sobre todo entre la ciudadanía".

Joan Ribó se ha dirigido también a la Generalitat para instarle a "no generar unas expectativas que después no se cumplen, porque luego hay problemas económicos en muchos sectores y personas".

En este contexto, ha comparado los datos de València con los de otras ciudades y comunidades: «Si el problema es el número de diagnósticos como hoy se dice, Sanidad debería haber señalado este criterio desde el principio". "Si el problema fuera el volumen poblacional, hay que recordar que Sevilla y Zaragoza son la cuarta y quinta ciudades de España con áreas metropolitanas comparables a las de València y, por supuesto muy superiores a las áreas metropolitanas del resto de ciudades valencianas".

"Y si el problema fuera la movilidad, pues no entendemos la posibilidad de cambio de municipio interprovincial que se ha permitido, por ejemplo, en el País Vasco". "Las ratios de contagiados en la Comunitat Valenciana son menos de la mitad de la media española y muy por debajo de muchas comunidades que han superado la fase 0 y eso no es comprensible", ha afirmado el alcalde de València.

El alcalde ha hablado esta misma mañana con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, con quien ha concertado una videoconferencia para mañana. Asimismo, se ha redactado una comunicación al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en demanda de los parámetros que han supuesto que esta ciudad se haya quedado excluida.