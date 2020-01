Vall d’Alcalà lleva 40 horas sin luz con temperaturas bajo cero y en “situación crítica”

El alcalde denuncia el “abandono” que sufre la zona, dice que los responsables de Iberdrola no se ponen ni al teléfono y alerta de que “hay personas mayores o enfermas que lo están pasando mal” No hay calefacción, algunos vecinos no pueden cocinar, los clientes dejan los hoteles rurales, el médico no puede pasar consulta, las tiendas están cerradas y no hay wifi ni cobertura