Vecinos responden al conseller España tras hablar de "debates estériles" sobre el puerto: "debatir es democrático"

Una treintena de colectivos ecologistas y vecinales han firmado un comunicado en el que han considerado muy negativas las declaraciones del Conseller Arcadi España quien, en contra de las inquietudes ciudadanas y de opiniones críticas de expertos, pidió el pasado domingo durante una visita al puerto de València que se debe sacar al recinto "del terreno de la polémica y los debates estériles para evitar dar argumentos a la competencia".

Para estas entidades, "es grave que el recién nombrado Conseller España se cierre a cal y canto a un debate público sobre unas decisiones portuarias que tendrán un enorme impacto sobre el futuro urbanístico y ambiental de toda la ciudad de València".

Los colectivos han afirmado que "es chocante e incoherente que por un lado el Conseller afirme que el Puerto es patrimonio de todos los Valencianos y por el otro exija acallar e inhibir cualquier amplia participación ciudadana en decidir sobre unas obras de ampliación de Puerto que serán determinantes en el devenir de València".

Dicha ampliación, cuyo proyecto modificado carece de evaluación ambiental, "supone la construcción de una mega infraestructura (un dique con 1.382.000 m2), entre otras obras expansivas, se ha convertido ya en el proyecto más importante de València de cara a los próximos años, y se presume que su ejecución afectará a toda el área metropolitana de la ciudad".

Las entidades han asegurado que "al hacer un llamamiento para evitar dar argumentos a la competencia el Conseller insinúa que no son leales las opiniones críticas sobre las enormes repercusiones ambientales, urbanística y sociales de la ampliación del Puerto".

"Si el Conseller quiere crear empleo, tiene que orientar las inversiones hacia otros sectores más sostenibles de economía local, ya que crean mucho más empleo y no tienen un coste ambiental tan elevado que toda la sociedad valenciana acabará pagando", han afirmado.

Y es que, han recordado que que con la ampliación "el Puerto disparará el tráfico de camiones de mercancías, hasta llegar al 9.000 por día a pesar de los graves impactos contra la salud causado por el empeoramiento de la calidad del aire de la ciudad metropolitana, y muy especialmente las vecindades y barrios marítimos".

La Agencia Europea del Medio Ambiente estima que "la contaminación atmosférica producida por los vehículos pesados de transporte de mercancías con diésel (que contaminan mucho más que un coche) es especialmente cancerígena a causa de

las partículas finas (PM2.5) que emiten al aire y que causan enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud".



Además, vecinos y ecologistas han añadido que "los buques de contenedores y los cruceros utilizan como combustible fuel-oil pesado, que contiene hasta 3.500 veces más azufre que el combustible diésel que usan los automóviles puesto que los barcos utilizan un combustible sin refinar y al ser corrosivo impide poner filtros en las chimeneas de los barcos para minimizar la emisión de partículas en la atmosfera".

Las "pequeñas medidas compensatorias del Puerto, tales como unas placas solares, un largo proceso de electrificación muy parcial y unas migajas verdes arrojadas a los barrios de Nazaret y La Punta no contrapesan las playas perdidas, los pulmones dañados, el Parc de l´Albufera erosionado, el río amputado y un futuro de más de lo mismo".

Así, "ante la situación que nos encontramos de emergencia climática y las graves

consecuencias que tendrá para nuestra ciudad el aumento de la temperatura de la

atmósfera y el deterioro de los ecosistemas valencianos" los colectivos piensan que "es de una irresponsabilidad enorme apoyar este tipo de mega-proyectos que no favorecen el bien común".

Por este motivo, han exigido "un debate abierto, democrático y fértil sobre el futuro del Puerto nace de un profundo respeto por la sociedad valenciana y el entorno medioambiental que representan sus playas, sus barrios marítimos, sus huertas y su parque natural de la Albufera".

Los colectivos firmantes son Ecologistas en Acció, Acció Ecologista Agro, Plataforma Litoral Per Al Poble, Per l’Horta, València per l’Aire, CAVE-COVA, ATTAC País Valencià, Assosiació de Veïnes i veïns Nazaret, Associació de Veïnes i veïns Malvarosa, Assemblea de Veïnes i Veïns de Benimaclet, Associació de Veïnes i Veïns de Castellar-l'Oliveral, Plataforma en defensa del paisaje de Pedralba, Valencia saludable, Sindicat d’Estudiants País Valencià, Fent Camí, Extintion Rebellion, Jarit Asociación Civil, Intersindical Valenciana, 30 Días en Bici, Plataforma Russafa, Valencia Climate Save, Nou Model Energètic, Democracia en Verd, Estrella Roja de Benimaclet, Asociación Cultural Olivereta-Patraix (ACOPAS), Vias Verdes el Cabanyal, Russafa veinal, Coordinadora por una Serrania Viva, Xúquer Viu, Taula per la partida de dalt i horta de Benimament y Plataforma Aire Limpio Buñol.