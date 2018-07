Dissabte 21 és la Gran Nit de Juliol, la més especial de la Fira de València i que marca la recta final de les festes. Per a celebrar-ho hi ha tot un seguit d'actes a l'aire lliure i els museus obren fins a les dues de la matinada. Ací us passem l'agenda:

18.00 h Concert de Campanes Torre del Micalet

19.0 h La Cercafira Cavalcada amb la participació de Folkifesta, Cia. Traüt amb Il criceto, El Sidral amb Els farsants, La Trocamba Matanusca, Maduixa Teatre amb Meganimals, Titirantes amb Ulterior el viatge, La Fam Teatre i els gegants Quiqueta i Nelet, i el ratpenat Valentí. Pels carrers de la Pau, carrer Sant Vicent i Avinguda Maria Cristina

19.00 h Galitoons, Haciendo el indio. Teatre familiar a la Plaça del Pilar

20.00 h Maduixa Teatre, Mulier Pl. Patriarca

20.30 h Els Focs de la Fira: minimascletà, pirotècnia Caballer FX Pl. Portal Nou

21.00 h Concert: Javier Vila i Miguel Bra a la Pl. Pilar

De 21 a 01.30 Música a la Plaça de l'Ajuntament amb la 97.7 Radio Levante Aníbal Gómez, dj Ojete Calor

22h Café y Tango, un passeig cantat i ballat pels cafés de Buenos Aires al Museu d’Història de València

22.00 h Cor AAACEMA a la Pl. Patriarca

22.30 h Louisina Liquor, música a l'IVAM

23.00 h Colla El Cudol Dolç a la Pl. Pilar 23.30 h Monòleg: Óscar Tramoyeres a la Pl. Patriarca.

Al Carme hi haurà actuacions de mitja hora des de les 18h fins a les 22h de Jim War, Rafa Arnal, Carles Dénia, Júlia, Santero i los Muchachos, i The Dance Crashers, que s'aniran alternant entre la Plaça Redona, la Plaça de Manises i el Centre del Carme.

Per als que prefereixen una nit més tranquila, hi ha una desena de museus que obriran fins a les dues de la matinada i tindràn visites guiades gratuïtes: el Centre del Carme, l'IVAM, Belles Arts, el de la Ceràmica, l'Iber, el del Corpus, L'Almodí, el museu d'Història, la Cripta de Sant Vicent Màrtir o el Centre Arqueològic de l'Almoina.

21 de juliol, València. Gran Fira de València