València se solidaritza amb les feministes andaluses contra les polítiques d'extrema dreta de Vox

El recent ascens de l'extrema dreta a Andalusia i l'acord entre el Partit Popular, Ciutadans i Vox, ha provocat una onada de reaccions crítiques entre els col·lectius feministes. La vesprada d'aquest dimarts a València, més de quatre-centes persones s'han concentrat en la plaça de l'Ajuntament amb el lema ‘Ni un pas enrere’ com a resposta a la crida dels col·lectius feministes andalusos.

La concentració, secundada pel Moviment Feminista de València, estava convocada al principi pels col·lectius andalusos i, a poc a poc, s'han anat sumant diferents ciutats de l'Estat espanyol fins a arribar a ser més de seixanta la convocatòries que han tingut lloc.

La web www.feminismoniunpasoatras.com recull els col·lectius que s'han sumat a la protesta, així com el manifest que ha sigut llegit en les concentracions.

Cartell de la convocatòria.

En el manifest recorden que “Vox li ha declarat la guerra no solament a l'independentisme o a la immigració, també a les dones” i assenyalen que “el líder de Vox a Andalusia va ser expulsat de la carrera judicial ni més ni menys que per prevaricar en un jutjat de família i dictar una resolució injusta, sabent que ho era, contra una mare”.

Així mateix, els col·lectius feministes anuncien que “a partir d'ara s'imposa la necessitat que, especialment les dones, pel molt que ens juguem, exercim la nostra responsabilitat democràtica i deixem clar que els nostres drets són intocables i que no hi ha pacte possible amb els qui defensen en les institucions les pretensions dels violents”.