Camps apunta a su predecesor en el juicio de Gürtel: "Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez"

Apenas 24 horas después de que Francisco Camps compareciera en la comisión de investigación por la financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados, una intervención plagada de mentiras y medias verdades, el expresident de la Generalitat ha declarado como testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por una de las piezas del caso Gürtel. El testimonio de Camps en el juicio cobra importancia después de que dos de los principales acusados, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y el que fuera el número dos del PPCV Ricardo Costa, señalaran directamente al exjefe del Consell por la financiación ilegal.

Camps ha llegado a la sala acompañado de una carpeta azul y ha reconocido conocer a Álvaro Pérez 'El Bigotes', aunque ha puntualizado: "no era amigo, era colaborador del partido". "Me lo enviaron de Madrid. Eduardo Zaplana me envió a Álvaro Pérez, que aparece en octubre de 2002 en un acto de Alicante", ha desvelado el exdirigente popular. Y ante la pregunta de quién contrató a Álvaro Pérez o a Orange Market ha vuelto a señalar al exministro de Trabajo con José María Aznar: “si estaba trabajando desde 2002 y lo hacía bien, siguió haciéndolo”. 'El Bigotes' "apareció en el acto de mi presentación como candidato, no me lo presentó Alejandro Agag", ha insistido.

En cuanto a Correa y Crespo, "aparecieron en mi vida el 9 de febrero de 2009 tras una investigación del juez Baltasar Garzón", ha dicho. Sobre Vicente Rambla, ha apuntado que le nombró coordinador de campaña "porque siempre ha sido una de las mentes más privilegiadas del partido".

Apunta a Ricardo Costa

Preguntado sobre las cuestiones económicas del PP ha asegurado desconocer esos temas y ha señalado directamente a Ricardo Costa: "el secretario general es el que lleva la vida económica del partido". Así, ha insistido en que el día a día del partido "lo llevaba Costa. Todos confiábamos en el secretario general, es el hombre fuerte”.

No obstante, cuando surgió el tema de la financiación ilegal ha comentado que llamó a Ricardo Costa: "me dijo, no te preocupes presidente, todo está bien", y lo hizo "durante nueve años", que las cuentas "estaban fiscalizadas por todas las instituciones, la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas". “El secretario general me dijo que el sistema de facturas falsas no existía”, ha mantenido.

Aun así, ha declarado que obligó al entonces secretario general a dar una rueda de prensa, así como también que se hizo una auditoría "para proteger la imagen del partido en la Comunitat Valenciana".

Camps, que ha comentado: "mi despacho en el partiod creo que nunca lo pisé", ha sentenciado que ni preguntó ni le explicaron nada económico del PP ni le reportaban lo que costaba cada acto. "(Ricardo) Costa y (Adela) Pedrosa llevaban el partido, yo el Gobierno". Precisamente, sobre Pedrosa ha apuntado: "que tirara a Álvaro Pérez por hablar mal de mí, me parece perfecto". "Estoy enfadadísimo con el señor Álvaro Pérez", ha aseverado Camps.

“Alguien tendrá que explicar por qué los empresarios y Costa mintieron a un juez del TSJ. Me parece muy fuerte”, ha sentenciado el exdirigente popular valenciano, quien ha sentenciado: "yo nunca he mentido a un juez".