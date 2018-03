Mentiras y medias verdades de Francisco Camps en su declaración ante el Congreso

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha acudido al Congreso de los diputados con unas "inmensas ganas" de poder explicar ante la institución de la que fue vicepresidente su versión sobre la corrupción que azota a su partido y defenderse de las acusaciones que fiscales, Policía, Guardia Civil, partidos políticos y hasta empresarios han vertido sobre su gestión.

A continuación, algunas de las afirmaciones que ha realizado ante el interrogatorio de los diputados y su contradicción con los datos y la realidad:

1. "No sé de qué tipo de corrupción estamos hablando. Ninguno de mis consellers se ha llevado un euro y están acusados por irregularidades administrativas". La afirmación es totalmente falsa. Su consellera de Turismo Milagrosa Martínez fue condenada a nueve años de cárcel por recibir un reloj de la trama Gürtel valorado en 2.400 euros cuando adjudicaba contratos de Fitur al grupo Correa. Rafael Blasco, exconsejero de Cooperación, y Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación, han sido acusados por Anticorrupción y la Policía de delitos relacionados con el enriquecimiento personal como cohecho o blanqueo de capitales.

Sobre las irregularidades administrativas, a estos tres consellers se les imputan también delitos tan graves como la falsedad documental o las negociaciones prohibidas a funcionarios.

2. "Más del 70% de los militantes del PP han sido absueltos". Un dato indemostrable pero que se aleja de la realidad. Se han archivado causas contra altos cargos como en Nóos, que juzgó los negocios del cuñado del Rey Felipe VI, pero hay condenados presidentes de diputación, alcaldes, concejales y consellers del PP por toda la geografía valenciana. En estos momentos siguen imputados y procesados dos centenares de antiguos cargos públicos del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

3. "Estoy en tres imputaciones. La primera no sé ni de qué va. No lo sabemos ni los que estamos en la causa". Es cierto que está en tres imputaciones. En una, la de los sobrecostes de la Fórmula 1 ya fue interrogado durante más de tres horas. En las otras dos ha recibido la citación como imputado. En las negociaciones de la Fórmula 1 ya dispone de todo el sumario al estar imputado y en la que investiga los pagos irregulares de la Fundación de la Visita del Papa era miembro del patronato de la entidad.

4. "La financiación del PP valenciano es exactamente igual de legal que la del PP en cualquier punto de España". Falso. El PP del resto autonomías no está siendo investigado por financiación irregular. Además, en el caso de su formación, tanto el secretario general del partido como los empresarios que entregaron el dinero B ya han reconocido el delito. Habrá sentencia condenatoria por financiación ilegal del partido del que fue presidente entre los años 2007 y 2008.

5. "En estos momentos hay una querella presentada contra todo el Gobierno valenciano por irregularidades de Mónica Oltra por 47 millones de euros". Verdad a medias. No hay querella presentada. El PP ha denunciado ante la Fiscalía y no ante el juzgado contratos presuntamente troceados de las conselleria de Mónica Oltra y también de las de Educación y Transparencia, ambas de Compromís.

6. "Se ha multiplicado el número de coches oficiales en al Generalitat y el presidente de la Generalitat tiene más asesores que cuando yo estaba". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene los mismos asesores que su predecesor Alberto Fabra. Fabra recortó sustancialmente el personal de confianza y el número de conselleries por lo que la afirmación no es cierta. Respecto a los coches oficiales, Puig tiene diez conselleries, mientras que Camps llegó a tener 12, disparando el número de altos cargos con coche oficial.

7. "El País Valenciano no existe". Mentira. El Estatuto de 2006 contempla en su preámbulo el término País Valenciano, como "concepción moderna" del histórico Reino de Valencia. La carta magna de los valencianos salió con los votos del Partido Popular y el PSPV-PSOE. Camps fue uno de sus principales impulsores.

8. "Estos empresarios dijeron todo lo contrario durante nueve años. Estos empresarios contrataban antes y con el actual gobierno. No conozco a los empresarios ni he tenido relación con ellos". Falso. Francisco Camps se hizo innumerables fotografías con la mayoría de empresarios que han reconocido financiar irregularmente al PP. Todos eran contratistas de la administración y con ellos inauguró carreteras, depuradoras y grandes obras como el Palau de les Arts.

9. "No es cierto que Álvaro Pérez llegara a Valencia de mi mano". Tanto Álvaro Pérez "El Bigotes" como Francisco Correa han reconocido ante el juez del caso Gürtel que empezaron a trabajar en la Comunitat Valenciana de la mano de Francisco Camps. Primero para el partido y después en la administración.

10. "En 2011 gané con más escaños". Es una cifra que llama la atención porque en esas elecciones la tormenta Gürtel ya arreciaba sobre la Comunitat Valenciana. Camps consiguió en 2007 54 escaños y en 2011, 55. Uno más. Ha dicho la verdad.

11. "Compromís y Podemos me han hecho escraches en mi casa". A Francisco Camps le hicieron varias concentraciones ante su vivienda pero fueron manifestantes del 15M. Ni Podemos ni Compromís asistieron oficialmente.

12. "El PSOE ha puesto cuatro querellas que han sido archivadas". Falso. El PSOE presentó varias querellas contra el Consell de Francisco Camps. El expresidente salió absuelto de la causa de los trajes, pero siguen adelante las que presentaron por la financiación ilegal y ya hay consellers condenados y en prisión por las querellas socialistas.

13. "La gente que llevaba el partido no estaba en el Gobierno". Medio Falso. Rafael Blasco llegó a ser conseller de Cooperación y Síndic-portavoz del PP en las Corts. Poder legislativo y ejecutivo en unas mismas manos. Blasco cumple ahora una condena de seis años de prisión y se enfrenta a otra docena en otras causas.

14. "Jamás se ha enriquecido nadie de mi entorno ni he adjudicado a Orange Market". Medio falso. El primer contrato de la trama Gürtel en Valencia fue el de la guía de comunicación de 2005 que contrató a dedo la Conselleria de Presidencia de Francisco Camps. González Pons fue el que la presentó pero era conseller sin cartera.

15. "Los valencianos no me piden que dimita del Consell Jurídic Consultiu, me lo pidieron los partidos de izquierda". Las Corts valencianas aprobaron una propuesta para que Francisco Camps dejara su puesto en el Consell Jurídic Consultiu. Votaron todos los partidos -incluido Ciudadanos- y el PP se abstuvo. Ni un solo diputado votó en contra.