"La asamblea fallera no se puede convertir en un foco de presión política de la derecha frente a la izquierda que está gobernando"

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, afronta sus terceras Fallas como máximo responsable de la fiesta que ya ha empezado a tomar las calles de València, después de un año convulso en el que llegó a abandonar las asambleas de presidentes ante la continua presión política que ejercían diversos dirigentes falleros hacia su persona. Sobre esta cuestión, sobre las medidas de seguridad extraordinarias o sobre el avance de la visibilización de la mujer en la fiesta, ha reflexionado con eldiario.es.

Están siendo unas Fallas marcadas por unas medidas extraordinarias de seguridad, ¿cómo cree que están funcionando y que se han acogido?

Nosotros debemos ser máximos colaboradores y disciplinados con lo que marquen las fuerzas de seguridad. En este caso están coordinadas la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policicía Local, Bomberos y Protección Civil, que han llegado a una serie de conclusiones y debemos acatarlas. Entiendo las molestias que pueden suponer, pero creo que todos debemos entender las molestias que podrían suponer en el caso de no existir. Por lo tanto, máximo respeto y comprensión. Si es necesario hacer pedagogía, habrá que hacerla, pero desde luego esperamos que no se demuestre nunca que son imprescindibles.

La mascletà es uno de los actos que más afectado se ha visto por este tema, ¿cree que el futuro pasa por sacarla de la plaza del Ayuntamiento?

Yo creo que hay que evitarlo a toda costa. La plaza del Ayuntamiento es el lugar idóneo para las mascletades, es considerada por todos los pirotécnicos como la catedral de la pólvora y por tanto creo que se buscaría cualquier medida antes que sacarla de la plaza del Ayuntamiento. No me gustaría ser el concejal que tomara esa decisión, por tanto creo que este año lo que se ha hecho es buscar vías de evacuación que hasta ahora no existían y que pueden beneficiar en el caso de existir cualquier tipo de alarma, incluso una falsa alarma que pueda producir una estampida o una evacuación. Desde luego la prioridad es mantenerla en la plaza del Ayuntamiento.

¿Las fuerzas de seguridad insinuaron o recomendaron en algún momento la conveniencia de cambiar la mascletà de ubicación?

No, han sugerdido otras cosas que me parecían un poco surrealistas como proporcionar tickets para controlar el aforo, pero se ha visto que no es la opción.

Pese al gran dispositivo de seguridad que está habiendo, los hosteleros y comerciantes se han quejado de la venta ambulante y del cierre de algunas calles, ¿tomarán alguna medida al respecto?

No es Junta Central Fallera ni la Concejalía de Fiestas la competente en la materia de venta ambulante, pero sí me consta el esfuerzo que está realizando la Policía Local en ese sentido. También entiendo que con los efectivos de que se disponen y con los que se ha logrado traer extra de otras ciudades, teniendo en cuenta además que con la tasa de reposición de Montoro no se puede contratar más gente, se está haciendo el mayor trabajo posible.

También se ha apostado por la seguridad con la reubicación de varias carpas y fallas para permitir el paso de vehículos de emergencia, ¿no era algo que debía haberse hecho hace años?

Esto sale a partir de agosto en el momento en el que se producen los atentados de Barcelona, se produce una reunión de la Junta de Seguridad y es ahí cuando se determina avanzar en esa dirección. En septiembre ya se comunicó a las comisiones falleras que se iban a producir esos nuevos avisos. La verdad es que viendo el dispositivo uno tiene una mayor noción de seguridad de la que podía existir en el pasado. Nunca pasa nada hasta que pasa, afortunadamente nunca ha pasado, y esperemos que nunca pase para que no quede demostrado que era necesario.

Se ha hecho mucho hincapié en las campañas en favor de la inclusión y de la iualdad, pero a diferencia de lo que ha pasado en otras fiestas como la Magdalena, no ha habido una campaña de concienciación para prevenir las agresiones sexuales, ¿por qué?

Eso no es del todo así, la Concejalía de Igualdad ha hecho una campaña de visibilidad de la cuestión de la lucha contra la violencia de género con esas pegatinas de 'casal faller libre y seguro de violencia machista y lgtbfobia' y luego ha habido otra campaña más global en la que junto a la lucha contra la homofobia también se habla de la lucha contra la violencia machista y se habla también de la inclusión por lo que se refiere a la diversidad, incluso por primera vez el propio bando de Fallas en su parte final hace alusión explícita a la violencia de género. Lo que sí que es cierto es que a diferencia de otras fiestas en las cuales sí hay datos significativos de repunte de agresiones sexuales, en las Fallas eso no pasa. Por lo tanto, la manera de tratarlo es más amplia, más transversal y no de una forma tan específica porque no existe un problema específico.

Pere Fuset junto a la falla municipal

¿Van a ser estas Fallas una especie de test para plantear que se mantenga la cremà el tercer lunes de marzo?

Si me preguntan a mí no lo creo, no es mi intención y no lo comparto porque soy tradicional y me gustaría que la cremà se mantuviera el 19, aunque bien es cierto que en su momento antes fue el 18 y podría variar, pero no es mi deseo, ni creo que sea el de la mayoría del mundo fallero. En todo caso, creo que cuando se planteó se planteó mal, porque se planteó más desde el interés turístico que desde el descanso y la conciliación de los vecinos, y en ese sentido sí que es interesante que cualquier vecino de València sea fallero o no tenga festivo para poder disfrutar la fiesta o para poder minimizar los efectos que tiene sobre el descanso.

¿Entonces no abrirá un debate después de Fallas en este sentido?

No seré yo el que lo abra, no tengo intención.

Está siendo un ejercicio marcado por la visibilización de la figura de la mujer en la fiesta, ¿cree que existe discriminación o machismo en las Fallas?

Yo creo que existe en la sociedad, no en las Fallas. Las Fallas no son el problema, son un síntoma. Las Fallas no somos ni mejor ni peor que la sociedad a la cual reflejamos y si en la sociedad en la que vivimos existe machismo y discriminación, por tanto en cualquier ámbito debemos luchar por visibilizar la igualdad y conseguir una igualdad real. Se hace en la música, se hace en la política, en las empresas con los planes de igualdad, y por qué no hacerlo en la fiesta de las Fallas. No creo que seamos el infierno de la desigualdad, pero tampoco somos el oasis de la igualdad. Es un terreno en el que no se había trabajado y hay que hacerlo.

¿Y de qué manera se va a trabajar?

Desde Junta Central Fallera lo que estamos tratando en los últimos años es de dar visbilidad a las mujeres en ámbitos de la fiesta que han estado asociados al género masculino. Hemos visto mujeres cantando el himno, a mujeres como locutoras, hemos visto mujeres como mantenedoras, dirigiendo bandas de música y la entrada de bandas, hemos visto mujeres en la semana grende de Fallas como pirotécnicas y no solo el día 8, y así en numerosos ámbitos.

Pero el Consell de la Dona habló de estudiar unas líneas de acción.

Este es un organismo de participación ciudadana en el que las entidades que trabajan en el ámbito de la mujer, desde las amas de casa Tyrius hasta entidades feministas, han planteado una serie de inquietudes que se van a analizar en un estudio que está coordinando ese Consell de les Dones, que viene a ser el equivalente de la asamblea de presidentes de falla en el ámbito de las entidades feministas, y por lo tanto tienen mi máximo respeto. Si se analiza el papel de la mujer en la política, en la economía, en el deporte o en la moda o en el cine, por qué no hacerlo también en el ámbito de las Fallas, creo que es normal e incluso ya era hora que hubiera ese interés mutuo de las entidades feministas colectivamente por la fiesta. Formamos parte de la sociedad y como otro ámbito más hay que analizarlo.

¿En ese informe habrá referencias a cómo se han abordado estas Fallas las escenas de los monumentos relacionadas con mujeres?

Creo que es el propio Consell de la Dona el que deberá decirlo porque es el que ha encargado ese estudio, pero es probable que así sea. Sí que creo que igual que se analiza la imagen que se da de la mujer en la moda, en la televisión, en la música, en cualquier ámbito, pues obviamente en las fallas se puede analizar sin que nadie se tenga que escandalizar. También en los monumentos falleros. Seguramente hoy en día algún sketch de 'Martes y 13' de los años 90 que en su momento fue muy aplaudido, quizás ahora mismo no harían tanta gracia. Yo creo que en las Fallas también hemos visto esa evolución y estoy convencido de que cuando se analice por mucho que se encuentren cosas mejorables, también van a comprobar cómo las fallas han ido evolucionando al mismo ritmo que la sociedad.

En esa línea, ¿cree que se debe modernizar o actualizar el papel y protocolo de la Fallera Mayor de València y de su Corte de Honor?

A mí me encantaría, pero es una decisión que no me corresponde solo a mí, sino al propio colectivo fallero y creo que hubiera sido interesante convocar el congreso fallero que es el único que puede cambiar el actual reglamento. Por mi parte creo que desde JCF se está haciendo el máximo trabajo por eso y para mostrar que al final la Fallera Mayor y la Corte de Honor no deja de ser otra cosa que representantes de la fiesta, embajadoras de la fiesta, pero chicas jóvenes que tienen la edad que tienen y que tienen las inquietudes que tienen, y por tanto, creo que es interesante que se les pueda ver en situaciones de naturalidad como las vimos bailando 'Revolución sexual' que han cogido casi como himno en este año y sobre todo poder dar su opinión. Algo de lo que más valoro de Rocío es que ha cogido muy bien esa responsabilidad y ya es ella incluso la que solicita poder intervenir en los actos para decir la suya, que es algo que hasta ahora no pasaba.

¿En qué medida le gustaría que fuera esa evolución?

El año pasado con toda la controversia tal vez se eclipsó que lo que hicimos fue derogar unas normas de protocolo que llevaban muchos años vigentes, desde anteriores equipos, y hoy en día no existe más norma que el sentido común, por tanto yo creo que la clave es naturalidad y responsabilidad, yo creo que se puede combinar perfectamente. La Corte de Honor y la Fallera Mayor no dejan de ser el reflejo de una fiesta y por tanto no debe ser demasiado artificioso, que tal vez en el pasado lo ha sido.

¿Os gustaría abrir un poco más el perfil de las falleras mayores y las cortes, incluso dar entrada a hombres?

En mi etapa hemos visto a la Fallera Mayor de más edad de la historia y en esta corte hay chicas de muchas más edades que la media. Eso no es decisión del presidente de JCF, ni de la directiva, porque al final al jurado lo eligen los propios presidentes y cada uno tiene su criterio, pero yo siempre les digo cuando empieza un proceso de selección que aquí no se trata de hacer un concurso de belleza, ni de elegir a la más guapa o la que más dinero tiene. Creo que no debe haber ningún tipo de barrera. A mí me encantaría ver mujeres mayores, incluso de mediana edad en la Corte de Honor, no habría ningún problema.

¿Y hombres?

Yo particularmente creo que sería positivo ver a niños en la Corte Infantil como ya existe en otras localidades falleras. Creo que es algo que se entendería muy bien, es algo que mucha gente me propone, pero que no está en mis manos, para eso hace falta un congreso fallero que cambie le reglamento. Lo he intentado, pero no ha sido posible.

El presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset

Has citado el tema del poder adquisitivo. Todos los años hay falleras de la Corte que se autodescartan como candidatas a Fallera Mayor de València por el elevado coste económico que supone, ¿cómo eliminar esta barrera para que todas tengan las mismas posibilidades?

Yo creo que el gasto es algo un poco socialmente autoimpuesto. ¿Hay necesidad de que la Fallera Mayor tenga 20 trajes o puede tener solo cinco? El Ayuntamiento proporciona dos precisamente para liberarlas de esa carga, pero luego están mil y una normas no escritas que no están escritas porque no son normas, pero que socialmente se autoimponen y que muchas veces limitan la capacidad económica. Creo que es más difícil aún de cambiar porque se trata de convenciones sociales y no tanto de normativas, entonces es difícil, pero creo que es algo que se resolverá el día que una Fallera Mayor se plante y diga: cinco trajes es lo que tengo y no me voy a gastar más.

En el escenario de la Cridà se ve más políticos que falleras. Es algo que ha pasado siempre pero, ¿no creen que solo deberían estar las primeras autoridades y que los concejales y otros políticos están de más?

Lo que sí que es cierto es que antes no subían los vicepresidentes de JCF y ahora les pedí que subieran porque creo que son protagonistas también y artífices del trabajo que se hace. Me consta que detrás de las falleras mayores se pone una cinta que me temo que en demasiadas ocasiones se saltan.

¿Pero no se plantean llegar a un acuerdo con todos los grupos para reducir la presencia de políticos en el escenario de ese acto en el que las protagonistas son las falleras?

Bueno, es un momento en el que la ciudad entrega las llaves a sus máximas representantes, por tanto es un acto en el que el Consistorio también tiene que estar representado, no es solo un acto fallero, sino de la ciudad y se pretende que esté la pluralidad de la ciudad representada. Particularmente yo me sintiría más agusto si estuviera de alguna manera más localizada esa presencia política y de hecho la gente ha comprobado cómo el discurso del alcalde es mucho más corto, mucho más conciso para darle protagonismo a las Falleras Mayores e introducir el discurso de la Fallera Mayor Infantil que hasta ahora no participaba. Si se irá más allá, el tiempo dirá.

¿Volverá a plantear la posibilidad de convocar el congreso fallero?

Yo no. El mundo fallero puede convocarlo cuando quiera, pero he pasado dos años escuchándome que estaba negando el congreso fallero, para acabar escuchando que lo quería imponer. Me parece de locos y forma parte de una estrategia de un determinado grupo que lo único que quiere es ir a la contra. No me extrañaría que ahora que se acerca la campaña electoral y las elecciones, este mismo grupo quiera forzar la convocatoria de un congreso para desestabilizar un poco y tensionar. Pero yo creo que este congreso debería estar lo más despolitizado posible y no sería una buena idea convocar este congreso con ruido electoral de fondo.

Tomó una decisión difícil en su momento como fue abandonar temporalmente la asamblea de presidentes, ¿se arrepiente o cree que fue una decisión acertada?

No me arrepiento. Fue una decisión difícil, dura, que en su momento no se entendió, pero fue necesaria e imprescindible. Primero para no condicionar el debate sobre el congreso fallero, no quería ser la excusa de que las fallas están politizadas. Se demostró que con mi ausencia seguía estando igual de politizada, por tanto el problema no estaba solo en quien las presidía. Por otra parte, sigo pensando que las Fallas no necesitan tener a un político presidiendo una asamblea para funcionar e incluso el debate sobre la independencia de JCF del poder político es legítimo, lícito y tiene sus aspectos positivos. También hubo gente que entendió que era un basta ya, y de hecho las asambleas que han transcurrido después de mi vuelta han sido mucho más tranquilas. Entendieron que no se puede estar siempre tensionando la cuerda y convertir la asamblea en lo que no es, es decir, un foco de presión política de la derecha frente a la izquierda que está gobernando. Creo que la mayoría de presidentes no desean eso y por eso han conseguido controlar a los que estaban marcando la crispación.

¿Cuál ha sido su momento más delicado como presidente de JCF y el más alegre?

El más alegre seguro que está por llegar pero tengo cíclicamente desde la última crida hasta cada mascletà. Además, creo que es inolvidable el momento en el que los falleros conseguimos ser Patrimonio de la Humanidad. El más duro, también son cíclicos, pero cada vez me los tomo con más filosofía. Puede ser que precisamente el momento de la decisión de no presidir dos asambleas, porque no fueron más, fuera el más controvertido.

En otro orden de cosas, sobre el accidente de Viveros con motivo de la Feria de Julio en el que falleció un operario, ¿cree que el Ayuntamiento falló en algo?

A día de hoy no soy capaz de decir si el Ayuntamiento falló en algo. Habrá que esperar qué dicen los informes, pero los técnicos sostienen que se hizo todo cumpliendo con la legalidad. Se trata de un accidente laboral muy desgraciado en una instalación que no depende del Ayuntamiento y que no contrata el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento autorizó cumpliendo la disposición adicional primera de la Ordenanza de Dominio Público, que establece esa vía para autorizar elementos propios como los conciertos de Viveros. Obviamente, algo no salió bien por parte de las empresas que contrataron la grada o por parte de las propias empresas instaladoras. Más allá del punto azaroso del accidente, algo no salió bien y es lo que la justicia está investigando en una causa en la que de momento no estamos citados.

Si la causa avanzara y sí que hubiera citaciones, más allá de posibles responsabilidades judiciales, ¿cree que alguien tendría que asumir responsabilidades políticas?

Lo que de momento sabemos es que sí que se ha cuestionado que pueda existir algún tipo de error adminstrativo, pero nunca responsabilidad penal por el mismo accidente. De hecho el informe de la inspección de trabajo separa muy claramente la cuestión del accidente con la cuestión administrativa de si lo que ahí había era una obra o un servicio. Fiestas adjudica con un concurso público la infraestructura de Viveros como servicio porque así nos lo indicó el propio Ayuntamiento que lo hiciéramos y esta instalación es una instalación de terceros que se añade por parte de los promotores como un beneficio que aportan ellos al evento. Si administrativamente se entiende que se debe gestionar de otra manera se hará en el futuro, pero desde luego eso no implica una responsabilidad penal en un accidente.

¿Tampoco política entonces?

No lo creo porque no hay una decisión política en este caso de transigir alguna norma. Son decisiones técnicas que se toman por parte de los técnicos para cumplir con un procedimiento administrativo. Que es probable, puede ser, que hubiera que tomar otra vía administrativa para hacerlo, pero en cualquier caso no hay una directriz política que lleve este caso a la prevaricación, a actuar mal.

¿Qué recorrido cree que puede tener la denuncia del asesor del PP Luis Salom por supuesto fraccionamiento de contratos para Expojove?

Solo diré que se cree el Salom que todos son de su condición. Existía una contrata de personal que caducó, que no se podía prorrogar de ninguna manera y se procedió a dar servicio con las vías legales que se habilitaron para el tema. Está todo visado y aprobado de conformidad tanto por los secretarios como por el propio interventor del Ayuntamiento y por lo tanto confiamos en que una vez aportemos la documentación el juez lo tenga tan claro como se ha tenido en este Ayuntamiento.