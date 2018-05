Consum facturó más de 2.500 millones de euros con un crecimiento de 7,5% en 2017 y prevé crecer el 5,4% este año

La cooperativa valenciana Consum facturó 2.518,7 millones de euros en 2017, un 7,45% más que en 2016, y tiene previsto incrementar sus ventas y sus resultados (este año han sido de 51,7 millones de euros, un 10,5% más que el pasado ejercicio) en un 5,4 por ciento. Así lo ha anunciado Juan Luis Durich, director general de Consum, que este jueves ha presentado sus resultados correspondientes al año pasado, un ejercicio que ha calificado como "brillante". "Hemos bajado márgenes y ajustado los precios", ha reconocido Durich.

También incrementaron las inversiones en un 11,3% hasta situarse en 114,3 millones de euros en 2017 -para 2018 esa inversión aumentará hasta los 130 millones-. Así, el pasado año se abrieron 38 nuevos supermercados -12 propios y 26 correspondientes a la franquicia Charter-, hasta tener una red de 707 establecimientos (entre propios y Charter), mientras que a lo largo de 2018 está prevista la apertura de 43 nuevas tiendas en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Andalucía.

En cuento a la plantilla, Consum cerró el año con 14.364 trabajadores, 860 más que el ejercicio anterior (con un salario base de 1.564 euros brutos al mes), de los que el 72,4% son mujeres (dos en el equipo de dirección), mientras que la actividad de la cooperativa generó más de 32.800 puestos de trabajo indirectos. Esto se debe, principalmente, a las franquicias Charter, los fabricantes de marca propia y las empresas de transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad y servicio a domicilio.

Con más de tres millones de socios-clientes, Consum es la mayor cooperativa de España por número de socios. Además, con más de 15.000 referencias, el 99,4% de las compras efectuadas por la cooperativa se realizan a proveedores nacionales y el 66% a proveedores de las comunidades autónomas en las que está presente.

La venta on-line, deficitaria

Con apenas un año de experiencia, Durich ha reconocido que la venta on-line es deficitaria. Hasta el momento sólo está implantada en Valencia y su área metropolitana, Alicante y poblaciones próximas y Barcelona, tiendas en las que supone aproximadamente entre el 2 y el 2,5 por ciento de las ventas, "lo que nos sitúa en la media de este tipo de operaciones". La inversión destinada a este apartado ha rondado los 10 millones de euros, con 160 personas trabajando en la venta on-line, y está previsto que se amplíe a Castellón y su área de influencia, Almería y al área metropolitana de Barcelona.

"Es una opción de futuro y un tema totalmente impredecible que en cualquier momento puede suponer una disrupción", ha asegurado Durich, quien ha insistido en que se trata de momento de una parte "muy pequeña" del sector en la que hay que seguir trabajando para abaratar costos: "el servicio es bastante caro y la cuenta de explotación negativa". "Estamos satisfechos pero aún queda mucho que hacer", ha dicho.

Respecto a la competencia de otras marcas como Amazon o Alibaba, el director general de Consum ha insistido que va a ser "tangencial" y que sus competidores reales en este tipo de ventas serán los habituales: "Carrefour, Día, Mercadona...". Y en cuanto a la distribución, se mantendrá desde las propias tiendas, "mientras no sepamos por dónde va el sector".

Crecimiento y expansión

De cara al futuro, Durich tiene claro que la estrategia de expansión de supermercados tiene que estar marcada por sus centros de distribución. De este modo, las próximas provincias en las que se van a abrir tiendas son Málaga y Granada. "Tenemos dos plataformas logísticas nuevas -Barcelona y Murcia- con capacidad de crecimiento y expansión, la de Murcia puede dar servicio a toda Andalucía, por lo que no nos planteamos la puesta en marcha de otras nuevas".

No obstante, Durich no descarta la adquisición de nuevos establecimientos de otras marcas (como podría ser el caso de Eroski), "si se ponen a tiro". "Si salen al mercado, intentaremos hacernos con ellas, aunque eso no quiere decir que las adquiramos nosotros", ha reseñado.