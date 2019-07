Arranca el Feslloc 2019 amb noms com Oques Grasses, Xavi Sarrià, El Diluvi, Els Jóvens, Tremenda Jauria i Dakidarría

La tretzena edició del festival Feslloc en Benlloc, la Plana Alta, arranca hui i s’allargarà fins dissabte amb una mostra de la millor música feta en valencià representada per noms com Oques Grasses, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera, El Diluvi, Els Catarres, Pupil·les, La Fúmiga, Ebri Knight, Botifarra i Ahmed Touzani, Mireia Vives i Borja Penalba, Jazzwoman i Balkan Paradise Orchestra, entre altres. La venda anticipada online es va exhaurir ahir a les cinc de la vesprada, però es poden comprar entrades en taquilla.

En aquesta edició destaca una alta presencia de dones a l'escenari, de fet la més alta de cap edició anterior del festival -fins a quinze grups liderats per dones o amb dones artistes- i també tretze presentacions de treballs nous. El festival ha volgut ser un aparador de la millor música feta en valencià, però porta també artistes convidats, com Tremenda Jauria i Dakidarría, i també músics valencians que canten en altres llengües.

Uns principis que enguany l'organització ha desgranat en un manifest titulat País Valencià: terra, llengua i feminisme, motivat pels “discursos feixistes i la persecució de la cultura que són -una altra vegada- el pa de cada dia”.

L'organització del festival, formada per l'associació sense ànim de lucre Feslloc -amb participació de l'entitat Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc- reivindica al manifest la cultura com “una eina del carrer per expressar malestar i construir alternatives”, i explica que volen “ser un festival ruralista, ecologista, però també un festival del País Valencià, sense complexes”, que treballa per «la normalització del valencià com a llengua d’expressió artística i cultural, però també de convivència” i un espai “feminista, lliure d'agressions LGTBIQA, antiracista i antislamòfoba”.

El festival ha reforçat les activitats complementàries als concerts, més enllà de les ja conegudes activitats esportives, enguany trobem un debat sobre migrants menors no acompanyats amb la presència de l'ONG Open Arms -que ha donat suport explícit al festival-, una xerrada sobre extrema dreta, una sobre noves ruralitats, i un taller d'autodefensa feminista no mixt.

El Feslloc és un festival independent que no depèn de subvencions ni de cap gran empresa per a existir, sinó bàsicament de les vendes d'entrades i de productes dins del festival. Per a facilitar el moviment de gent, i agilitzar les cues, enguany s'han introduït les polseres amb xip electrònic. A més, també s'ha limitat l'accés a la zona d'acampada a les persones que hagin adquirit una entrada, per assegurar que hi ha serveis i dutxes en condicions per a tots els assistents.